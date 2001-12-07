» » Microsoft выпустит новую игровую консоль
Раздел: Технологии  
0

Microsoft выпустит новую игровую консоль

Microsoft выпустит новую игровую консольMicrosoft готовит консоль нового поколения Xbox Scarlett

О будущей игровой консоли Sony PlayStation 5 уже ходит довольно много слухов, а вот о её главном конкуренте, платформе Microsoft Xbox следующего поколения, до сегодняшнего момента ничего известно не было, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Брэд Сэмс (Brad Sams), исполнительный редактор ресурса Thurrott.com, известного публикацией достоверных утечек о продуктах Microsoft, поделился первой информацией о характеристиках будущей Xbox.

Сообщается, что новая консоль с кодовым названием Xbox Scarlett выйдет в 2020 году. Примерно те же сроки выхода предрекаются и PlayStation 5, так что, как и в случае с PlayStation 4 и Xbox One, новые консоли выйдут примерно в одно и то же время. В основе новинки от Microsoft будет лежать процессор с архитектурой Zen 2 и графический процессор с архитектурой «нового поколения». Что именно скрывает под этой формулировкой, пока что не ясно. Скорее всего, это графика AMD Navi, но может быть и что-то более новое.

Целью Microsoft является создать такую консоль, которая сможет обеспечить производительность в 60 кадров/с при разрешении 4K (3840 × 2160 точек). Собственно, аналогичную цель перед новой консолью ставит и Sony. С точки зрения «железа» новинки обоих производителей будут весьма близки: PlayStation 5 прочат восьмиядерный процессор на Zen 2 и графику Navi.

Обратим внимание, что Xbox Scarlett, скорее всего, будет не единственной игровой консолью Microsoft нового поколения. Ходят слухи, что редмондская компания планирует также выпустить бюджетную модель, которая будет запускать игры в облаке, полагаясь на инфраструктуру Microsoft Azure. Также планируется расширение цифровой дистрибуции и изменения в магазине Microsoft Store.

Читайте также: Microsoft выпустила игровую консоль Xbox One S

Конечно, всё это пока что лишь неподтверждённые слухи, поэтому и относиться к ним надо соответственно. Однако если Xbox Scarlett действительно планируется выпустить в 2020 году, то компания Microsoft может анонсировать её уже относительно скоро, например, в рамках выставки E3 2019 будущим летом. Та же Xbox One X была анонсирована за полтора года до выхода.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Microsoft, консоль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:38 » Автор: Татьяна Ларина
     316
     0

Похожие новости по теме

Новая Xbox получит 8 ядер Zen 2 и GPU нового поколения Новая Xbox получит 8 ядер Zen 2 и GPU нового поколения

Что касается PlayStation 5, то, по слухам, она получит аналогичный APU с восемью ядрами Zen 2 и графикой Navi.

Microsoft может выпустить Xbox One без дисковода Microsoft может выпустить Xbox One без дисковода

Microsoft уже работает над Xbox следующего поколения.

В музее Microsoft Visitor Center выставили уникальную консоль Xbox В музее Microsoft Visitor Center выставили уникальную консоль Xbox

Корпус консоли являет собой выточенную из цельного фрагмента алюминия букву Х

В Microsoft прокомментировали слухи о консоли Xbox One Polaris В Microsoft прокомментировали слухи о консоли Xbox One Polaris

Анонимные источники ранее уличили Microsoft в разработке Xbox One Polaris.

Xbox One будет совместима с играми Xbox 360 Xbox One будет совместима с играми Xbox 360

Используя облачные сервера Azure, Xbox One будет поддерживать игры для Xbox 360. Старший директор по планированию выпуска продукции Microsoft, Альберт Пенелло (Albert Penello) сообщил, что облачный сервис Microsoft обладает различными возможностями, многие из которых все еще изучаются.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх