Microsoft выпустит новую игровую консоль

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Что касается PlayStation 5, то, по слухам, она получит аналогичный APU с восемью ядрами Zen 2 и графикой Navi.

Используя облачные сервера Azure, Xbox One будет поддерживать игры для Xbox 360. Старший директор по планированию выпуска продукции Microsoft, Альберт Пенелло (Albert Penello) сообщил, что облачный сервис Microsoft обладает различными возможностями, многие из которых все еще изучаются.