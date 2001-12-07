Раздел: Технологии
Microsoft выпустит новую игровую консоль
Microsoft готовит консоль нового поколения Xbox Scarlett
О будущей игровой консоли Sony PlayStation 5 уже ходит довольно много слухов, а вот о её главном конкуренте, платформе Microsoft Xbox следующего поколения, до сегодняшнего момента ничего известно не было, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Брэд Сэмс (Brad Sams), исполнительный редактор ресурса Thurrott.com, известного публикацией достоверных утечек о продуктах Microsoft, поделился первой информацией о характеристиках будущей Xbox.
Сообщается, что новая консоль с кодовым названием Xbox Scarlett выйдет в 2020 году. Примерно те же сроки выхода предрекаются и PlayStation 5, так что, как и в случае с PlayStation 4 и Xbox One, новые консоли выйдут примерно в одно и то же время. В основе новинки от Microsoft будет лежать процессор с архитектурой Zen 2 и графический процессор с архитектурой «нового поколения». Что именно скрывает под этой формулировкой, пока что не ясно. Скорее всего, это графика AMD Navi, но может быть и что-то более новое.
Целью Microsoft является создать такую консоль, которая сможет обеспечить производительность в 60 кадров/с при разрешении 4K (3840 × 2160 точек). Собственно, аналогичную цель перед новой консолью ставит и Sony. С точки зрения «железа» новинки обоих производителей будут весьма близки: PlayStation 5 прочат восьмиядерный процессор на Zen 2 и графику Navi.
Обратим внимание, что Xbox Scarlett, скорее всего, будет не единственной игровой консолью Microsoft нового поколения. Ходят слухи, что редмондская компания планирует также выпустить бюджетную модель, которая будет запускать игры в облаке, полагаясь на инфраструктуру Microsoft Azure. Также планируется расширение цифровой дистрибуции и изменения в магазине Microsoft Store.
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Конечно, всё это пока что лишь неподтверждённые слухи, поэтому и относиться к ним надо соответственно. Однако если Xbox Scarlett действительно планируется выпустить в 2020 году, то компания Microsoft может анонсировать её уже относительно скоро, например, в рамках выставки E3 2019 будущим летом. Та же Xbox One X была анонсирована за полтора года до выхода.
О будущей игровой консоли Sony PlayStation 5 уже ходит довольно много слухов, а вот о её главном конкуренте, платформе Microsoft Xbox следующего поколения, до сегодняшнего момента ничего известно не было, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Брэд Сэмс (Brad Sams), исполнительный редактор ресурса Thurrott.com, известного публикацией достоверных утечек о продуктах Microsoft, поделился первой информацией о характеристиках будущей Xbox.
Сообщается, что новая консоль с кодовым названием Xbox Scarlett выйдет в 2020 году. Примерно те же сроки выхода предрекаются и PlayStation 5, так что, как и в случае с PlayStation 4 и Xbox One, новые консоли выйдут примерно в одно и то же время. В основе новинки от Microsoft будет лежать процессор с архитектурой Zen 2 и графический процессор с архитектурой «нового поколения». Что именно скрывает под этой формулировкой, пока что не ясно. Скорее всего, это графика AMD Navi, но может быть и что-то более новое.
Целью Microsoft является создать такую консоль, которая сможет обеспечить производительность в 60 кадров/с при разрешении 4K (3840 × 2160 точек). Собственно, аналогичную цель перед новой консолью ставит и Sony. С точки зрения «железа» новинки обоих производителей будут весьма близки: PlayStation 5 прочат восьмиядерный процессор на Zen 2 и графику Navi.
Обратим внимание, что Xbox Scarlett, скорее всего, будет не единственной игровой консолью Microsoft нового поколения. Ходят слухи, что редмондская компания планирует также выпустить бюджетную модель, которая будет запускать игры в облаке, полагаясь на инфраструктуру Microsoft Azure. Также планируется расширение цифровой дистрибуции и изменения в магазине Microsoft Store.
Читайте также: Microsoft выпустила игровую консоль Xbox One S
Конечно, всё это пока что лишь неподтверждённые слухи, поэтому и относиться к ним надо соответственно. Однако если Xbox Scarlett действительно планируется выпустить в 2020 году, то компания Microsoft может анонсировать её уже относительно скоро, например, в рамках выставки E3 2019 будущим летом. Та же Xbox One X была анонсирована за полтора года до выхода.
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