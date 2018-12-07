Раздел: Технологии
Появились изображения смартфона Sony Xperia XZ4 Compact
Анонс смартфона должен состояться одновременно с релизом Xperia XZ4 на MWC 2019.
Вот уже несколько лет Compact смартфоны в модельном ряду Sony чуть ли не единственное предложение в сегменте флагманов с топовыми характеристиками и небольшим экраном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Их приобретают консервативные пользователи, желающие получить качественный дисплей с диагональю не более 5 дюймов, топовую начинку, неплохие камеры и все это в компактном корпусе, чтобы можно было работать с ним одной рукой. Спрос на такие модели не большой, но он есть, поэтому Sony и дальше продолжит выпускать mini-версии флагманов. В следующем году в пару к Xperia XZ4 дадут Xperia XZ4 Compact.
Нам позволили взглянуть на компактный смартфон и даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что в плане дизайна отличия от старшего собрата будут заметными. Если в случае с Xperia XZ4 стоит ждать тройную тыльную камеру, то этот флагман в компактном варианте по-прежнему предложит одинарный объектив. Похоже, что передняя панель - классика смартфоностроения. Тут установили дисплей с широкими как для наших дней отступами.
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Из прочих особенностей отметим порт USB Type-C на нижней грани и 3,5 мм аудиоджек на верхнем торце. Источник, опубликовавший изображения Sony Xperia XZ4 Compact, указывает на то, что габариты корпуса составят 139,9х66,5х9,3 мм, аппарат получит дисплей диагональю 5 дюймов и платформу Qualcomm. Анонс смартфона должен состояться одновременно с релизом Xperia XZ4 на MWC 2019.
Вот уже несколько лет Compact смартфоны в модельном ряду Sony чуть ли не единственное предложение в сегменте флагманов с топовыми характеристиками и небольшим экраном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Их приобретают консервативные пользователи, желающие получить качественный дисплей с диагональю не более 5 дюймов, топовую начинку, неплохие камеры и все это в компактном корпусе, чтобы можно было работать с ним одной рукой. Спрос на такие модели не большой, но он есть, поэтому Sony и дальше продолжит выпускать mini-версии флагманов. В следующем году в пару к Xperia XZ4 дадут Xperia XZ4 Compact.
Нам позволили взглянуть на компактный смартфон и даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что в плане дизайна отличия от старшего собрата будут заметными. Если в случае с Xperia XZ4 стоит ждать тройную тыльную камеру, то этот флагман в компактном варианте по-прежнему предложит одинарный объектив. Похоже, что передняя панель - классика смартфоностроения. Тут установили дисплей с широкими как для наших дней отступами.
Читайте также: Первые изображения флагманского смартфона Sony Xperia ZX2
Из прочих особенностей отметим порт USB Type-C на нижней грани и 3,5 мм аудиоджек на верхнем торце. Источник, опубликовавший изображения Sony Xperia XZ4 Compact, указывает на то, что габариты корпуса составят 139,9х66,5х9,3 мм, аппарат получит дисплей диагональю 5 дюймов и платформу Qualcomm. Анонс смартфона должен состояться одновременно с релизом Xperia XZ4 на MWC 2019.
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