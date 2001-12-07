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Раздел: Технологии  
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Samsung создаст городок для испытаний 5G

Samsung создаст городок для испытаний 5GSamsung строит небольшой городок для испытаний 5G и автономных автомобилей

Это сообщение напоминает фильм «Реактивация матрицы». Где для нужд чрезвычайно захватывающей сцены погони на автостраде, было построено более двухкилометрового участка шоссе, чтобы можно было спокойно снимать выстрелы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на itnet.com.ua

Samsung решила оперировать аналогичным размахом. Он построит тестовый городок, в котором будут шоссе и туннели, город, деревня и все, что нужно для испытания автономных транспортных средств. Помимо самих дорог, телекоммуникационная инфраструктура должна быть ключом, в котором вы можете проверить как работает сеть 5G. Samsung гарантирует, что город будет доступен для профессионалов и компаний всех размеров.

Samsung Electronics объявила, что подписала соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникационных технологий следующего поколения с Корейским управлением безопасности транспорта Кореи (KOTSA), которое позволит запускать полностью автономные автомобили и сети, которые их поддерживают. Благодаря партнерству обе организации будут строить телекоммуникационные сети 4G LTE, 5G и Vehicle-to-Everything (V2X), а также соответствующую ИТ-инфраструктуру в тестовом городке под названием K-City. «Создавая различные телекоммуникационные сети, в том числе 5G, 4G и V2X в одном месте, K-City обеспечит реальный опыт автономного вождения для людей и компаний в отрасли», - говорит Бён Юн Квон, директор KOTSA. «Я надеюсь, что эта испытательная среда станет уникальной инновационной лабораторией для отраслевых партнеров и в конечном итоге позволит ускорить поступление автономных автомобилей».

K-City состоит из пяти испытательных сред - городских и сельских районов, центра города, а также автомагистралей и парковок, занимающих площадь 360 000 квадратных метров. Благодаря передовым технологиям связи и моделирования рабочая зона будет отражать реальные условия на перекрестках или в туннелях. Это также позволит проверить аварию или аварийную ситуацию, которую можно восстановить и повторить, что поможет повысить безопасность как водителей, так и пешеходов. Samsung создаст ключевую ИТ-инфраструктуру, чтобы гарантировать минимальные задержки при передаче данных и информационной безопасности в K-City.

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Mobile Edge Computing (MEC), работающая на базовых станциях, будет протестирована. Это решение имеет решающее значение для обеспечения мгновенной связи между движущимися транспортными средствами и позволяет автомобилям реагировать на непредвиденные события.
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 Теги: Samsung, 5G

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Сегодня, 16:38 » Автор: Татьяна Ларина
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