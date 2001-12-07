» » Названы самые производительные смартфоны ноября
Раздел: Технологии  
0

Названы самые производительные смартфоны ноября

Названы самые производительные смартфоны ноябряИгровая "черная акула" 2 от Xiaomi опустилась на 5 позицию.

Популярный бенчмарк AnTuTu обнародовал свой традиционный рейтинг самых производительных смартфонов месяца. Первые позиции в рейтинге не изменились – лидерские позиции занимают смартфоны от Huawei.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, на первой строчке остается флагман Mate 20, что функционирует на базе чипсета Kirin 980. Он набрал 309 425 баллов. А вот устройства Mate 20 X и Mate 20 поменялись позициями – они занимают второе и третье место соответственно.

На четвертой позиции, которую еще в октябре занимал Xiaomi Black Shark 2, сейчас оказался простой Honor Magic 2, что тоже принадлежит Huawei.

Читайте также: Названы самые производительные смартфоны мая 2018 года

Остальные пять позиций рейтинга AnTuTu забрали OnePlus 6T, Xiaomi Black Shark, Nubia X, OnePlus 6, Xiaomi Mi 8.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: смартфон, производительность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
     807
     0

Похожие новости по теме

Составлен рейтинг самых мощных смартфонов октября Составлен рейтинг самых мощных смартфонов октября

Рейтинг разместили на сайте AnTuTu.

Назван самый мощный Android-смартфон в мире Назван самый мощный Android-смартфон в мире

Специалисты составили список самых мощных смартфонов на базе Android в мире.

Названы самые мощные смартфоны октября Названы самые мощные смартфоны октября

Huawei Mate 20 возглавил ТОП-10 мощных смартфонов октября

Названы самые производительные смартфоны Названы самые производительные смартфоны

Samsung готовится представить складной смартфон до конца 2018 года.

Названы самые производительные смартфоны мая 2018 года Названы самые производительные смартфоны мая 2018 года

Большим оказался разрыв в случае с замыкающей четверкой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх