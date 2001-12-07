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Названы самые производительные смартфоны ноября
Игровая "черная акула" 2 от Xiaomi опустилась на 5 позицию.
Популярный бенчмарк AnTuTu обнародовал свой традиционный рейтинг самых производительных смартфонов месяца. Первые позиции в рейтинге не изменились – лидерские позиции занимают смартфоны от Huawei.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, на первой строчке остается флагман Mate 20, что функционирует на базе чипсета Kirin 980. Он набрал 309 425 баллов. А вот устройства Mate 20 X и Mate 20 поменялись позициями – они занимают второе и третье место соответственно.
На четвертой позиции, которую еще в октябре занимал Xiaomi Black Shark 2, сейчас оказался простой Honor Magic 2, что тоже принадлежит Huawei.
Читайте также: Названы самые производительные смартфоны мая 2018 года
Остальные пять позиций рейтинга AnTuTu забрали OnePlus 6T, Xiaomi Black Shark, Nubia X, OnePlus 6, Xiaomi Mi 8.
Популярный бенчмарк AnTuTu обнародовал свой традиционный рейтинг самых производительных смартфонов месяца. Первые позиции в рейтинге не изменились – лидерские позиции занимают смартфоны от Huawei.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, на первой строчке остается флагман Mate 20, что функционирует на базе чипсета Kirin 980. Он набрал 309 425 баллов. А вот устройства Mate 20 X и Mate 20 поменялись позициями – они занимают второе и третье место соответственно.
На четвертой позиции, которую еще в октябре занимал Xiaomi Black Shark 2, сейчас оказался простой Honor Magic 2, что тоже принадлежит Huawei.
Читайте также: Названы самые производительные смартфоны мая 2018 года
Остальные пять позиций рейтинга AnTuTu забрали OnePlus 6T, Xiaomi Black Shark, Nubia X, OnePlus 6, Xiaomi Mi 8.
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