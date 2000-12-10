"Будущее хирургии": роботы в скором времени будут принимать роды

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«Люди будут получать очки за обычные задачи, и рейтинг отдельно взятого человека будет определять его позицию в обществе».

В ближайшие несколько десятилетий, без сомнений, нас ждут грандиозные прорывы. Разумеется, никто не может предсказать будущее со стопроцентной точностью. Однако комбинируя знания о сегодняшнем дне с ожидаемыми достижениями, мы можем сделать правдоподобные предположения о том, какой будет жизнь к 2050 году.