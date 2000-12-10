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Раздел: Технологии  
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"Будущее хирургии": роботы в скором времени будут принимать роды

"Будущее хирургии": роботы в скором времени будут принимать родыХирургические вмешательства станут менее инвазивными.

Исследование провели в Королівськом хирургическом колледже, о чем написали в докладе "Будущее хирургии".

За 3 года исследований эксперты сделали вывод, что в процессе развития big data и роботизированной хирургии машины смогут в идеале овладеть процедурой кесарева сечения. И с их помощью операцию смогут провести сами медсестры. Специалисты-акушеры и хирурги будут готовыми, хотя они не обязательно будут постоянно присутствовать в операционной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Такие технологии уже применяются в "скорой помощи" для зашивания ран, их планируется внедрить в эндоскопию.

"Многие способны освоить эту технологию. Хирурги и другие опытные врачи могут наблюдать, но не вмешиваться", - говорит руководитель исследования, нейрохирург Ричард Керр.

Полностью роботизированные операции будут недоступны еще в течение десятилетий, однако прогноз медиков уже настораживает некоторых пациентов.

"Такое развитие вещей вызывает у меня ужас. Я хочу быть уверенным, что когда попаду на операцию, то ее проведет опытный хирург", - говорит Джойс Роббинс по организации Patient Concern.

Исследователи также прогнозируют, что хирургические вмешательства станут менее инвазивными благодаря "мікророботам", которые будут работать каждый над своей клеткой.

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"Технологии способны произвести революцию в сфере здравоохранения, оснащая персонал жизненно важными инструментами, предотвращая болезни до их развития и предоставляя пациентам возможность лучше контролировать свое собственное здоровье", - говорит Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения и социального обеспечения Британии.
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 Теги: роботы, роды

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Вчера, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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