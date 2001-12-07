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Раздел: Технологии  
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Консоль PlayStation Classic полностью взломали

Консоль PlayStation Classic полностью взломалиПосле взлома возможно играть в любую игру.

Специалисты полностью взломали консоль PlayStation Classic спустя несколько недель после ее выхода. В итоге они смогли запустить на ней любые игры. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Известно, что приставка позволяет запускать игры лишь из списка, ограниченного 20 наименованиями.

После взлома запустить на консоли можно любую игру, загружая ее непосредственно с флешки. При этом разбирать устройство для этого не нужно, а лишь выполнить несколько действий с файлами на компьютере.

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Взломщики опубликовали видео, в котором показали, как именно можно взломать устройство.

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 Теги: PlayStation Classic, взлом

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Сегодня, 10:49 » Автор: Богдан Процив
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