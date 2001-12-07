Консоль PlayStation Classic полностью взломали

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Принимая во внимание то, что игровая консоль нового поколения от Sony поступит в продажу на рынке США уже в эту пятницу, 15 ноября, следовало ожидать массу новой информации о PlayStation 4. Первые счастливые обладатели уже начали делиться своими впечатлениями в личных блогах и социальных сетях. Попробуем объединить разрозненные