Раздел: Технологии
Консоль PlayStation Classic полностью взломали
После взлома возможно играть в любую игру.
Специалисты полностью взломали консоль PlayStation Classic спустя несколько недель после ее выхода. В итоге они смогли запустить на ней любые игры. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что приставка позволяет запускать игры лишь из списка, ограниченного 20 наименованиями.
После взлома запустить на консоли можно любую игру, загружая ее непосредственно с флешки. При этом разбирать устройство для этого не нужно, а лишь выполнить несколько действий с файлами на компьютере.
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Взломщики опубликовали видео, в котором показали, как именно можно взломать устройство.
Специалисты полностью взломали консоль PlayStation Classic спустя несколько недель после ее выхода. В итоге они смогли запустить на ней любые игры. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что приставка позволяет запускать игры лишь из списка, ограниченного 20 наименованиями.
После взлома запустить на консоли можно любую игру, загружая ее непосредственно с флешки. При этом разбирать устройство для этого не нужно, а лишь выполнить несколько действий с файлами на компьютере.
Читайте также: Стали известны характеристики смартфона Meizu 16s
Взломщики опубликовали видео, в котором показали, как именно можно взломать устройство.
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