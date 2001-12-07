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Раздел: Технологии  
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Опубликованы рендеры смартфонов Google Pixel 3 Lite и 3 Lite XL

Опубликованы рендеры смартфонов Google Pixel 3 Lite и 3 Lite XLСмартфоны должны выйти в конце января 2019 года.

Портал 91mobiles и инсайдер OnLeaks представили рендеры неанонсированных смартфонов Google Pixel 3 Lite и 3 Lite XL. Вместе с изображениями они также опубликовали ролик с трёхмерными моделями устройств, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Pixel 3 Lite должен будет получить 5,5-дюймовый дисплей, основную камеру на 12 Мп, селфи-камеру на 8 Мп и батарею ёмкостью 2915 мАч. Аппаратной основой смартфона станет Snapdragon 670, 4 Гб оперативной и 32 Гб внутренней флеш-памяти. Устройство будет работать на Android 9.0 Pie «из коробки».

Pixel 3 Lite XL, как отметил источник, оснастят 6-дюймовым дисплеем. И это вся информация, которая известна о старшей модели на данный момент. Примечательно, что оба смартфона получат стандартный аудиоразъём 3,5 мм.

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Ориентировочная стоимость Pixel 3 Lite составит около $547. Смартфоны должны выйти в конце января 2019 года.

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 Теги: Pixel 3 Lite

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Сегодня, 14:13 » Автор: Богдан Процив
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