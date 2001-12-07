В браузере Firefox обнаружена серьезная уязвимость

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Мобильная и десктопная версии можно будет синхронизировать в рамках одного аккаунта.

В популярном браузере Chrome обнаружена критическая уязвимость, используя которую, пользователь может получить доступ к сторонним паролям. Пароли можно просмотреть непосредственно на панели настроек браузера, даже не применяя введения мастер-пароля. Для того чтобы увидеть сохраненные пароли следует перейти в настройки, затем