Раздел: Технологии
В браузере Firefox обнаружена серьезная уязвимость
В браузерах Microsoft Edge и Google Chrome подобная проблема уже устранена.
Вирусописатели, распространители рекламы и прочие мошенники активно используют уязвимость в браузере Mozilla Firefox для того, чтобы не дать пользователям уйти с вредоносных сайтов. Примечательно, речь идет не о какой-либо новой уязвимости или технике, а о проблеме известной еще с 2007 года, но до сих пор не исправленной, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Уязвимость заключается в следующем: преступники встраивают iframe в исходный код вредоносных сайтов, далее iframe отправляет запрос аутентификации на другой домен. В результате на вредоносном сайте отображается диалоговое окно авторизации, которое появляется повторно при каждой попытке его закрыть. В итоге пользователям приходится закрывать браузер и начинать сеанс заново.
Несмотря на многочисленные уведомления о проблеме, за 11 лет разработчики Firefox по каким-то причинам так и не устранили ее. Как результат: на багтрекере Bugzilla продолжают появляться сообщения от пользователей, столкнувшихся с подобной ситуацией.
“Сначала сайт открылся в полноэкранном режиме, появилось фальшивое диалоговое окно Windows (я использую Linux, поэтому знаю, что оно фальшивое). Оно попыталась заставить меня загрузить расширение. Далее я нажал ESC, чтобы выйти из полноэкранного режима, попытался нажать на кнопки “Закрыть” и “Отмена”, но безрезультатно, диалоговое окно появилось снова. Опция не разрешать установку расширения также оказалась нерабочей, единственным решением стало закрыть Firefox”, - гласит одно из свежих сообщений.
Читайте также: Mozilla не в восторге от решения Microsoft использовать Chromium
В браузерах Microsoft Edge и Google Chrome подобная проблема уже устранена. В Edge задержка между отображением диалоговых окон достаточно велика, чтобы пользователь успел закрыть вкладку или браузер, а разработчики Chrome перенесли окна авторизации на уровень вкладок, то есть вредоносное окно блокирует только вкладку, а не полностью браузер.
Вирусописатели, распространители рекламы и прочие мошенники активно используют уязвимость в браузере Mozilla Firefox для того, чтобы не дать пользователям уйти с вредоносных сайтов. Примечательно, речь идет не о какой-либо новой уязвимости или технике, а о проблеме известной еще с 2007 года, но до сих пор не исправленной, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Уязвимость заключается в следующем: преступники встраивают iframe в исходный код вредоносных сайтов, далее iframe отправляет запрос аутентификации на другой домен. В результате на вредоносном сайте отображается диалоговое окно авторизации, которое появляется повторно при каждой попытке его закрыть. В итоге пользователям приходится закрывать браузер и начинать сеанс заново.
Несмотря на многочисленные уведомления о проблеме, за 11 лет разработчики Firefox по каким-то причинам так и не устранили ее. Как результат: на багтрекере Bugzilla продолжают появляться сообщения от пользователей, столкнувшихся с подобной ситуацией.
“Сначала сайт открылся в полноэкранном режиме, появилось фальшивое диалоговое окно Windows (я использую Linux, поэтому знаю, что оно фальшивое). Оно попыталась заставить меня загрузить расширение. Далее я нажал ESC, чтобы выйти из полноэкранного режима, попытался нажать на кнопки “Закрыть” и “Отмена”, но безрезультатно, диалоговое окно появилось снова. Опция не разрешать установку расширения также оказалась нерабочей, единственным решением стало закрыть Firefox”, - гласит одно из свежих сообщений.
Читайте также: Mozilla не в восторге от решения Microsoft использовать Chromium
В браузерах Microsoft Edge и Google Chrome подобная проблема уже устранена. В Edge задержка между отображением диалоговых окон достаточно велика, чтобы пользователь успел закрыть вкладку или браузер, а разработчики Chrome перенесли окна авторизации на уровень вкладок, то есть вредоносное окно блокирует только вкладку, а не полностью браузер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
441
0
Также советуем посмотреть
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
- Україна має право на ядерний захист
- Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
- Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе
- О сценарии развала дела Мартыненко
- Во Львове произошло нападение на отделение Альфа-банка
- Прошла любовь: женщина, вышедшая замуж за призрака, объявила о разводе
- Экс-офицер ВСУ три года под прикрытием работал на Москву
- Осторожно, Лондон закрывается
- Вблизи украино-российской границы задержан гражданин Бангладеш
- Укравтодор сообщил о ситуации на дорогах
- Можно ли в Украине иметь пророссийские взгляды
- И они туда же: В России «активизировались» пьяные птицы
- В Киеве начали украшать главную елку страны
- «Укроборонпром» занял 81-е место в рейтинге экспортеров оружия
- "Пирата-Путина" высмеяли свежими мемами
- Облупленные стены, ржавчина и грибок
- Вот это терпение: мужчина открыл подарок бывшей через 48 лет после разлуки
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- Наскільки довго Тимошенко залишиться першою
Оставьте свой комментарий