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Раздел: Технологии  
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В браузере Firefox обнаружена серьезная уязвимость

В браузере Firefox обнаружена серьезная уязвимостьВ браузерах Microsoft Edge и Google Chrome подобная проблема уже устранена.

Вирусописатели, распространители рекламы и прочие мошенники активно используют уязвимость в браузере Mozilla Firefox для того, чтобы не дать пользователям уйти с вредоносных сайтов. Примечательно, речь идет не о какой-либо новой уязвимости или технике, а о проблеме известной еще с 2007 года, но до сих пор не исправленной, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Уязвимость заключается в следующем: преступники встраивают iframe в исходный код вредоносных сайтов, далее iframe отправляет запрос аутентификации на другой домен. В результате на вредоносном сайте отображается диалоговое окно авторизации, которое появляется повторно при каждой попытке его закрыть. В итоге пользователям приходится закрывать браузер и начинать сеанс заново.

Несмотря на многочисленные уведомления о проблеме, за 11 лет разработчики Firefox по каким-то причинам так и не устранили ее. Как результат: на багтрекере Bugzilla продолжают появляться сообщения от пользователей, столкнувшихся с подобной ситуацией.

“Сначала сайт открылся в полноэкранном режиме, появилось фальшивое диалоговое окно Windows (я использую Linux, поэтому знаю, что оно фальшивое). Оно попыталась заставить меня загрузить расширение. Далее я нажал ESC, чтобы выйти из полноэкранного режима, попытался нажать на кнопки “Закрыть” и “Отмена”, но безрезультатно, диалоговое окно появилось снова. Опция не разрешать установку расширения также оказалась нерабочей, единственным решением стало закрыть Firefox”, - гласит одно из свежих сообщений.

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В браузерах Microsoft Edge и Google Chrome подобная проблема уже устранена. В Edge задержка между отображением диалоговых окон достаточно велика, чтобы пользователь успел закрыть вкладку или браузер, а разработчики Chrome перенесли окна авторизации на уровень вкладок, то есть вредоносное окно блокирует только вкладку, а не полностью браузер.
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 Теги: Firefox, уязвимость

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Сегодня, 15:49 » Автор: Богдан Процив
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