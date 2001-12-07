» » Huawei представила Honor View20 с "дырой" в экране
Раздел: Технологии  
0

Huawei представила Honor View20 с "дырой" в экране

Huawei представила Honor View20 с "дырой" в экране Смартфон не получил рамок или выреза для фронтальной камеры.

Китайская корпорация Huawei провела закрытую презентацию, в рамках которой представила новый смартфон Honor View20. Интересным преимуществом этого устройства является 48-мегапиксельная основная камера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на The Next Web.

Еще один момент, привлекающий внимание, – это дизайн. Вместо этого мы видим 4,5-миллиметровое отверстие для фронтальной камеры.

Датчик основной камеры – Sony IMX586, который сочетается с функциями искусственного интеллекта.

Устройство получило топовый фирменный процессор HiSilicon Kirin 980.

Также View20 может использовать Wi-Fi и сотовые соединения для передачи данных. Это позволяет пользователю компенсировать медленные и ненадежные сетевые подключения. Honor называет эту технологию Link Turbo.

Читайте также: Huawei представила обновленный Honor 9i

Для европейского рынка модель View 20 представят в Париже 22 января 2019 года.

Huawei представила Honor View20 с "дырой" в экране
Huawei представила Honor View20 с "дырой" в экране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Huawei, Honor View20, экран

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:12 » Автор: Едгар Букмирза
     406
     0

Похожие новости по теме

Huawei презентовала новый флагманский смартфон Honor View 20 Huawei презентовала новый флагманский смартфон Honor View 20

Новинка имеет селфи-камеру, размещенную в небольшом отверстии в экране.

Huawei представила новый мощный Honor 8C Huawei представила новый мощный Honor 8C

У смартфона отличная камера.

Huawei представила обновленный Honor 9i Huawei представила обновленный Honor 9i

Китайская компания Huawei представила обновлённую версию смартфона Honor 9i.

Huawei представила новинку Honor 6C Pro Huawei представила новинку Honor 6C Pro

В Европе смартфон будут продавать по 179 евро.

Официально представлен Huawei Honor 9 Официально представлен Huawei Honor 9

Состоялась международная премьера Huawei Honor 9

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх