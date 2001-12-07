Раздел: Технологии
Huawei представила Honor View20 с "дырой" в экране
Смартфон не получил рамок или выреза для фронтальной камеры.
Китайская корпорация Huawei провела закрытую презентацию, в рамках которой представила новый смартфон Honor View20. Интересным преимуществом этого устройства является 48-мегапиксельная основная камера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на The Next Web.
Еще один момент, привлекающий внимание, – это дизайн. Вместо этого мы видим 4,5-миллиметровое отверстие для фронтальной камеры.
Датчик основной камеры – Sony IMX586, который сочетается с функциями искусственного интеллекта.
Устройство получило топовый фирменный процессор HiSilicon Kirin 980.
Также View20 может использовать Wi-Fi и сотовые соединения для передачи данных. Это позволяет пользователю компенсировать медленные и ненадежные сетевые подключения. Honor называет эту технологию Link Turbo.
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Для европейского рынка модель View 20 представят в Париже 22 января 2019 года.
Китайская корпорация Huawei провела закрытую презентацию, в рамках которой представила новый смартфон Honor View20. Интересным преимуществом этого устройства является 48-мегапиксельная основная камера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на The Next Web.
Еще один момент, привлекающий внимание, – это дизайн. Вместо этого мы видим 4,5-миллиметровое отверстие для фронтальной камеры.
Датчик основной камеры – Sony IMX586, который сочетается с функциями искусственного интеллекта.
Устройство получило топовый фирменный процессор HiSilicon Kirin 980.
Также View20 может использовать Wi-Fi и сотовые соединения для передачи данных. Это позволяет пользователю компенсировать медленные и ненадежные сетевые подключения. Honor называет эту технологию Link Turbo.
Читайте также: Huawei представила обновленный Honor 9i
Для европейского рынка модель View 20 представят в Париже 22 января 2019 года.
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