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Раздел: Технологии  
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Google готовит свой аналог наушников AirPods

Google готовит свой аналог наушников AirPodsНаушники будут поддерживать работу с фирменными голосовыми ассистентами Google Assistant и Amazon Alexa.

Компании Google и Amazon готовят свои аналоги беспроводных наушников Apple. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Свои аналоги наушников Google и Amazon должны выпустить во второй половине 2019 года.

По словам аналитика, обе компании будут использовать одинаковых поставщиков – за производство электронной части отвечает Unitech, а за сборку – Goertek.

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Также, вероятно, модель Google будет поддерживать функцию быстрого подключения беспроводных наушников Fast Pair.
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 Теги: Google, AirPods

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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