Раздел: Технологии
Google готовит свой аналог наушников AirPods
Наушники будут поддерживать работу с фирменными голосовыми ассистентами Google Assistant и Amazon Alexa.
Компании Google и Amazon готовят свои аналоги беспроводных наушников Apple. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Свои аналоги наушников Google и Amazon должны выпустить во второй половине 2019 года.
По словам аналитика, обе компании будут использовать одинаковых поставщиков – за производство электронной части отвечает Unitech, а за сборку – Goertek.
Читайте также: Huawei представила дешевый аналог наушников Apple
Также, вероятно, модель Google будет поддерживать функцию быстрого подключения беспроводных наушников Fast Pair.
Компании Google и Amazon готовят свои аналоги беспроводных наушников Apple. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Свои аналоги наушников Google и Amazon должны выпустить во второй половине 2019 года.
По словам аналитика, обе компании будут использовать одинаковых поставщиков – за производство электронной части отвечает Unitech, а за сборку – Goertek.
Читайте также: Huawei представила дешевый аналог наушников Apple
Также, вероятно, модель Google будет поддерживать функцию быстрого подключения беспроводных наушников Fast Pair.
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