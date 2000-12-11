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Раздел: Технологии  
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В Instagram появился новый важный инструмент

В Instagram появился новый важный инструментДлина записи составляет одну минуту.

В Instagram появился новый инструмент, который позволяет обмениваться голосовыми сообщениями в Direct.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TechCrunch.

Чтобы записать голосовое сообщение нужно удерживать нажатой кнопку микрофона рядом с окошком набора текста.

Максимальная длина записи составляет одну минуту, а прослушать ее можно несколько раз, так как голосовое сообщение не исчезает из истории переписки.

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Как пишет TechCrunch, при помощи новой функции Instagram сможет конкурировать с мессенджерами Viber, Telegram, Facebook Messenger и WhatsApp.
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 Теги: Instagram, инструмент

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Вчера, 23:24 » Автор: Едгар Букмирза
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