Раздел: Технологии
Apple Watch Series 4 получило уникальную функцию
Apple Watch сообщил о нарушении синусового ритма сердца.
Новое поколение умных " часов Apple Watch Series 4 получило уникальную функцию электрокардиограммы. Она заработала после обновление до watchOS 5.1.2 и уже смогла доказать свою эффективность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, Apple Watch Series 4 может за 30 секунд провести тест ЭКГ.
Пользователь Reddit, рассказал, что после такого теста Apple Watch сообщил о нарушении синусового ритма сердца. Пользователь прошел тест несколько раз и каждый раз получал предупреждения.
После этого мужчина пошел к врачу, и подтвердил диагноз часов.
"Вам следует купить акции Apple. Их устройство, вероятно, спасло вас", – процитировал своего врача пользователь.
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Напомним, в Швеции мужчина почувствовал боль в спине и упал. При этом на кухне горела плита, поэтому возникла угроза пожара. Пригодилась другая функция Apple Watch Series 4. Оно заметило, что пользователь упал и предложил связаться с экстренной службой "112", которая передала его координаты для кареты скорой помощи.
Новое поколение умных " часов Apple Watch Series 4 получило уникальную функцию электрокардиограммы. Она заработала после обновление до watchOS 5.1.2 и уже смогла доказать свою эффективность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, Apple Watch Series 4 может за 30 секунд провести тест ЭКГ.
Пользователь Reddit, рассказал, что после такого теста Apple Watch сообщил о нарушении синусового ритма сердца. Пользователь прошел тест несколько раз и каждый раз получал предупреждения.
После этого мужчина пошел к врачу, и подтвердил диагноз часов.
"Вам следует купить акции Apple. Их устройство, вероятно, спасло вас", – процитировал своего врача пользователь.
Читайте также: Стартовали продажи Apple Watch со светоотражающим ремешком
Напомним, в Швеции мужчина почувствовал боль в спине и упал. При этом на кухне горела плита, поэтому возникла угроза пожара. Пригодилась другая функция Apple Watch Series 4. Оно заметило, что пользователь упал и предложил связаться с экстренной службой "112", которая передала его координаты для кареты скорой помощи.
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