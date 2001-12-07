Раздел: Технологии
Видеокарта GeForce RTX 2060 получит 1920 ядер CUDA
Официальный дебют видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 должен состояться в начале следующего года.
Спустя пару месяцев после релиза видеокарты GeForce RTX 2070 корпорация Nvidia готовится продолжить расширение модельного ряда ускорителей GeForce RTX «вниз», выпустив модель GeForce RTX 2060. Как сообщает портал VideoCardz, дебют новинки уже не за горами, что дало возможность пролить свет на её некоторые технические характеристики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Итак, GeForce RTX 2060 будет построена на базе урезанного кристалла Nvidia TU106. Вместо 2304 потоковых процессоров Turing, характерных для ускорителей GeForce RTX 2070, новинка получит лишь 1920 ядер CUDA. В её распоряжении также окажутся шесть гигабайт памяти GDDR6 со 192-разрядной шиной. Эффективная частота видеопамяти, по неподтверждённым данным, составляет 14 ГГц.
Рабочие частоты GPU, к сожалению, пока не раскрываются. Для подключения дополнительного источника питания нерефенсная модель производства компании Gigabyte будет использовать 8-контактный разъём, тогда как эталонные модификации, вероятно, ограничатся 6-контактным PCI-E Power.
Читайте также: Xiaomi выпустила MIUI 10 для устаревших смартфонов
Официальный дебют видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 должен состояться в начале следующего года.
Спустя пару месяцев после релиза видеокарты GeForce RTX 2070 корпорация Nvidia готовится продолжить расширение модельного ряда ускорителей GeForce RTX «вниз», выпустив модель GeForce RTX 2060. Как сообщает портал VideoCardz, дебют новинки уже не за горами, что дало возможность пролить свет на её некоторые технические характеристики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Итак, GeForce RTX 2060 будет построена на базе урезанного кристалла Nvidia TU106. Вместо 2304 потоковых процессоров Turing, характерных для ускорителей GeForce RTX 2070, новинка получит лишь 1920 ядер CUDA. В её распоряжении также окажутся шесть гигабайт памяти GDDR6 со 192-разрядной шиной. Эффективная частота видеопамяти, по неподтверждённым данным, составляет 14 ГГц.
Рабочие частоты GPU, к сожалению, пока не раскрываются. Для подключения дополнительного источника питания нерефенсная модель производства компании Gigabyte будет использовать 8-контактный разъём, тогда как эталонные модификации, вероятно, ограничатся 6-контактным PCI-E Power.
Читайте также: Xiaomi выпустила MIUI 10 для устаревших смартфонов
Официальный дебют видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 должен состояться в начале следующего года.
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