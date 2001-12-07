Раздел: Технологии
ЕС будет активно бороться с дезинформацией в интернете
Так, в новом году на это выделят больше денег.
В ЕС усилят борьбу с фейковыми новостями и дезинформацией в интернете: на это выделят в 2,6 раза больше средств в 2019 году по сравнению с 2018.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.
Во-первых, будет совершенствоваться система поиска ложной информации в интернете. Для этого закупят более мощные компьютеры для поиска фейков и проверки информации, а также дополнительно наймут специалистов в этой сфере. В 2019 году на это планируется потратить 5 миллионов евро – в 2,6 раза больше, чем в 2018 году.
Во-вторых, в следующем году появится система быстрого оповещения Rapid Alert System, которая соединит все основные европейские органы власти. С ее помощью о вирусной фейковой новости будут узнавать быстрее и смогут вовремя ее опровергнуть.
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В-третьих, компании, подписавшие европейский кодекс реагирования на дезинформацию Code of Practice on Disinformation, будут обязаны следить за содержанием не только своего контента на сайте и в своих аккаунтах в социальных сетях, но и рекламы на своих сайтах. Если что-то из опубликованного окажется неправдой, компании придется заплатить штраф. Среди подписавших кодекс - Facebook, Google, Twitter и другие медиа-гиганты.
Наконец, европейские органы власти и страны-члены ЕС будут проводить информационные кампании и рассказывать, как опознать фейк и чем он опасен. Такие инициативы уже существуют: например, в Чехии недавно выпустили компьютерную игру, которая учит школьников опознавать фейковые новости.
В ЕС усилят борьбу с фейковыми новостями и дезинформацией в интернете: на это выделят в 2,6 раза больше средств в 2019 году по сравнению с 2018.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.
Во-первых, будет совершенствоваться система поиска ложной информации в интернете. Для этого закупят более мощные компьютеры для поиска фейков и проверки информации, а также дополнительно наймут специалистов в этой сфере. В 2019 году на это планируется потратить 5 миллионов евро – в 2,6 раза больше, чем в 2018 году.
Во-вторых, в следующем году появится система быстрого оповещения Rapid Alert System, которая соединит все основные европейские органы власти. С ее помощью о вирусной фейковой новости будут узнавать быстрее и смогут вовремя ее опровергнуть.
Читайте также: США собираются активно противодействовать российской пропаганде
В-третьих, компании, подписавшие европейский кодекс реагирования на дезинформацию Code of Practice on Disinformation, будут обязаны следить за содержанием не только своего контента на сайте и в своих аккаунтах в социальных сетях, но и рекламы на своих сайтах. Если что-то из опубликованного окажется неправдой, компании придется заплатить штраф. Среди подписавших кодекс - Facebook, Google, Twitter и другие медиа-гиганты.
Наконец, европейские органы власти и страны-члены ЕС будут проводить информационные кампании и рассказывать, как опознать фейк и чем он опасен. Такие инициативы уже существуют: например, в Чехии недавно выпустили компьютерную игру, которая учит школьников опознавать фейковые новости.
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