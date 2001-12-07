Раздел: Технологии
Facebook начал удалять посты с фотожабами на Порошенко
Из ленты пользователей Facebook исчезли многие посты с президентом.
Сегодня, 12 декабря, пользователи соцсети Facebook обратили внимание на то, что размещенные на их страницах "фотожабы" (фото с применением монтажа - прим. ред.) на президента Петра Порошенко с детьми исчезли из ленты. В компании объясняют причину удаления отредактированных снимков "нарушением прав автора фотографии".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Известно, что одна такая картинка исчезла также в перепостах на странице Facebook у нардепа и бывшего журналиста-расследователя Сергея Лещенко, а также известного журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа.
Читайте также: Призыв Порошенко «прикрутить» газ высмеяли фотожабами
Отметим, на упомянутой картинке президент "попался" после скандала вокруг российского гражданства жены Сергея Семочко - первого замглавы Службы внешней разведки Украины и на фоне восстановления в должности главы ГФС Романа Насирова. Именно их лицами заменили лица внуков нардепа от "Народного фронта" Виктора Еленского на случайной фотографии четы Порошенко в супермаркете.
"Бочковского еще нужно", "Насиров и Семочко случайно в "Фору" зашли", "А одеялко?", "Огонь", - комментируют фотожабу в интернете.
Сегодня, 12 декабря, пользователи соцсети Facebook обратили внимание на то, что размещенные на их страницах "фотожабы" (фото с применением монтажа - прим. ред.) на президента Петра Порошенко с детьми исчезли из ленты. В компании объясняют причину удаления отредактированных снимков "нарушением прав автора фотографии".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Известно, что одна такая картинка исчезла также в перепостах на странице Facebook у нардепа и бывшего журналиста-расследователя Сергея Лещенко, а также известного журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа.
Читайте также: Призыв Порошенко «прикрутить» газ высмеяли фотожабами
Отметим, на упомянутой картинке президент "попался" после скандала вокруг российского гражданства жены Сергея Семочко - первого замглавы Службы внешней разведки Украины и на фоне восстановления в должности главы ГФС Романа Насирова. Именно их лицами заменили лица внуков нардепа от "Народного фронта" Виктора Еленского на случайной фотографии четы Порошенко в супермаркете.
"Бочковского еще нужно", "Насиров и Семочко случайно в "Фору" зашли", "А одеялко?", "Огонь", - комментируют фотожабу в интернете.
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