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Раздел: Технологии  
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Facebook начал удалять посты с фотожабами на Порошенко

Facebook начал удалять посты с фотожабами на ПорошенкоИз ленты пользователей Facebook исчезли многие посты с президентом.

Сегодня, 12 декабря, пользователи соцсети Facebook обратили внимание на то, что размещенные на их страницах "фотожабы" (фото с применением монтажа - прим. ред.) на президента Петра Порошенко с детьми исчезли из ленты. В компании объясняют причину удаления отредактированных снимков "нарушением прав автора фотографии".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Известно, что одна такая картинка исчезла также в перепостах на странице Facebook у нардепа и бывшего журналиста-расследователя Сергея Лещенко, а также известного журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа.

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Отметим, на упомянутой картинке президент "попался" после скандала вокруг российского гражданства жены Сергея Семочко - первого замглавы Службы внешней разведки Украины и на фоне восстановления в должности главы ГФС Романа Насирова. Именно их лицами заменили лица внуков нардепа от "Народного фронта" Виктора Еленского на случайной фотографии четы Порошенко в супермаркете.

"Бочковского еще нужно", "Насиров и Семочко случайно в "Фору" зашли", "А одеялко?", "Огонь", - комментируют фотожабу в интернете.
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 Теги: Facebook, Порошенко, фотожабы

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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