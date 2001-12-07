Раздел: Технологии
Huawei выходит на рынок телевизоров
Huawei уже работает над глобальным голосовым помощником.
Китайская компания Huawei решила освоить рынок телевизоров. По слухам, бренд, под которым китайцы будут выпускать телевизоры, получит название Window.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com.
И хотя Huawei официально эти слухи не подтвердила, но уже зарегистрировала в Китае торговую марку «Huawei AI Window». В описании магазина речь идет о производстве ЖК-панели и телевизоров Smart TV.
Ранее была информация, что Huawei будет выпускать свои телевизоры под брендом Honor, хорошо известным по смартфонами.
Как можно догадаться из названия магазина, новые телевизоры будут работать на базе искусственного интеллекта, в частности, с поддержкой голосового помощника.
Читайте также: Prestigio выпустила линейку умных телевизоров
Как известно, Huawei уже работает над глобальным голосовым помощником, который будет альтернативой Google Assistant и Amazon Alexa.
Китайская компания Huawei решила освоить рынок телевизоров. По слухам, бренд, под которым китайцы будут выпускать телевизоры, получит название Window.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com.
И хотя Huawei официально эти слухи не подтвердила, но уже зарегистрировала в Китае торговую марку «Huawei AI Window». В описании магазина речь идет о производстве ЖК-панели и телевизоров Smart TV.
Ранее была информация, что Huawei будет выпускать свои телевизоры под брендом Honor, хорошо известным по смартфонами.
Как можно догадаться из названия магазина, новые телевизоры будут работать на базе искусственного интеллекта, в частности, с поддержкой голосового помощника.
Читайте также: Prestigio выпустила линейку умных телевизоров
Как известно, Huawei уже работает над глобальным голосовым помощником, который будет альтернативой Google Assistant и Amazon Alexa.
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