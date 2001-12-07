Раздел: Технологии
Apple разрабатывает собственный модем для iPhone
Apple решила отказаться от услуг сторонних производителей и начать производить модемы для смартфонов самостоятельно.
Компания Apple, по-видимому, работает над собственным модемом, что позволит ей лучше конкурировать с Qualcomm.
К таким выводам журналиcты пришли, исследовав новые списки вакансий Apple, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Две вакансии явно предназначены для найма пары архитекторов сотовых модемных систем, одного в Санта-Кларе и одного в Сан-Диего. Объявления появились наряду с несколькими другими вакансиями, которые Apple открыла в Сан-Диего для инженеров-проектировщиков RF.
Судя по всему, Apple не только потенциально работает над созданием собственного модема, но на самом деле специально нацелена на его использование в будущих iPhone, так как компания стремится отказаться от решений своего давнего партнера Intel в пользу собственных.
Тем не менее, до создания нового модема еще много лет, и даже предполагаемый 5G iPhone от Apple, запланированный на 2020 год, вместо этого будет использовать находящийся в разработке модем 5G от Intel. Это логично - если Apple сейчас только начинает нанимать сотрудников, потребуется не менее нескольких лет, прежде чем компания будет готова к поставке оборудования.
Проблема Apple заключается в том, что она, конечно, может использовать модемы Intel, но когда дело доходит до цифр, Intel просто не успевает за производительностью по сравнению с модемами Qualcomm. Недавний анализ от компании Ookla показал, что Snapdragon 845 компании Qualcomm предлагает значительно лучшие скорости, чем устройства с модемами Intel. Результаты показали скорость загрузки на 40 процентов выше и скорость загрузки на модемы Qualcomm на 20 процентов выше, чем у моделей Intel.
Читайте также: Huawei выходит на рынок телевизоров
Apple уже давно разрабатывает свои собственные мобильные процессоры для устройств iPhone и iPad. Переход на специализированный модем, где компания сможет дополнительно управлять конкретным оборудованием для своих устройств, может обеспечить аналогичный прорыв в производительности.
Компания Apple, по-видимому, работает над собственным модемом, что позволит ей лучше конкурировать с Qualcomm.
К таким выводам журналиcты пришли, исследовав новые списки вакансий Apple, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Две вакансии явно предназначены для найма пары архитекторов сотовых модемных систем, одного в Санта-Кларе и одного в Сан-Диего. Объявления появились наряду с несколькими другими вакансиями, которые Apple открыла в Сан-Диего для инженеров-проектировщиков RF.
Судя по всему, Apple не только потенциально работает над созданием собственного модема, но на самом деле специально нацелена на его использование в будущих iPhone, так как компания стремится отказаться от решений своего давнего партнера Intel в пользу собственных.
Тем не менее, до создания нового модема еще много лет, и даже предполагаемый 5G iPhone от Apple, запланированный на 2020 год, вместо этого будет использовать находящийся в разработке модем 5G от Intel. Это логично - если Apple сейчас только начинает нанимать сотрудников, потребуется не менее нескольких лет, прежде чем компания будет готова к поставке оборудования.
Проблема Apple заключается в том, что она, конечно, может использовать модемы Intel, но когда дело доходит до цифр, Intel просто не успевает за производительностью по сравнению с модемами Qualcomm. Недавний анализ от компании Ookla показал, что Snapdragon 845 компании Qualcomm предлагает значительно лучшие скорости, чем устройства с модемами Intel. Результаты показали скорость загрузки на 40 процентов выше и скорость загрузки на модемы Qualcomm на 20 процентов выше, чем у моделей Intel.
Читайте также: Huawei выходит на рынок телевизоров
Apple уже давно разрабатывает свои собственные мобильные процессоры для устройств iPhone и iPad. Переход на специализированный модем, где компания сможет дополнительно управлять конкретным оборудованием для своих устройств, может обеспечить аналогичный прорыв в производительности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
106
0
Также советуем посмотреть
- ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков
- Сутки на Донбассе прошли без жертв
- Україна, як покращена версія Росії, не виживе
- Уморительные фотки со смешными «второстепенными» персонажами
- Нелепые казусы, способные поднять настроение
- Забавные фотки собак, которые немного "провинились"
- Художник создает уморительные комиксы о своей кошке
- Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
- Венгрия согласилась поддержать санкции против РФ
- В Сети с юмором рассказали о самых нелепых покупках
- Командир захваченного катера взял ответственность на себя
- Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетях
- Трусливый водитель час скрывался от картонного макета полицейской машины
- Не дать украсть Центрэнерго
- Сеть насмешил Трамп, подбрасывающий монетку
- В Сети подняли на смех последние закупки Росгвардии
- І знову про російський бізнес в Україні
- Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
- Парень высмеял девушек с длинными ногтями
- Состояние раненого моряка Артеменко улучшилось
- Кабмин создал Государственную социальную службу
- Чи отримають відповідь у прямому ефірі 46 нардепів
- В Турции кот стал «жертвой» наглого ограбления
- Укрзализныця объявила о запуске поезда Львов-Перемышль
- Уничтожен снайпер, подозреваемый в убийстве Слипака
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
Оставьте свой комментарий