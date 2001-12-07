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Apple построит новый офис за $1 млрд

Apple построит новый офис за $1 млрд Изначально в нем будут работать 5 тысяч новых сотрудников.

Компания Apple объявила о намерении выделить $1 млрд на строительство нового кампуса, который расположится в Северном Остине, штат Техас, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Общая площадь объекта составляет 538 тыс. кв. м. Это будет второй по размеру крупнейший кампус Apple за пределами Купертино, который разместится в менее чем в миле от существующих объектов Apple в Остине. Изначально в нем будут работать 5 тысяч новых сотрудников, однако со временем количество рабочих мест планируют увеличить до 15 тысяч.

Кроме этого, компания в течение пяти лет планирует инвестировать $10 млрд на строительство и эксплуатацию новых центров обработки данных (ЦОД). За три года Apple намерена построить новые объекты в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити, штате Калифорния и расширить свою деятельность в Питтсбурге, Нью-Йорке и Боулдере и штате Колорадо.

Apple также заявила, что с начала года создала 6 тысяч новых рабочих мест в США и планирует нанять еще более тысячу сотрудников в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити.

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В самом начале этого года Apple заявила о намерении вернуть в США более $250 млрд, хранящихся на зарубежных счетах, построить еще одну штаб-квартиру, нанять 20 тыс. сотрудников и вложить в экономику США $350 млрд в ближайшие пять лет.
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 Теги: Apple, офис

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Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
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