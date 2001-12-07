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Раздел: Технологии  
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Tesla использует дополненную реальность на производстве

Tesla использует дополненную реальность на производствеЭто должно облегчить труд работников завода.

Производитель электромобилей Tesla, ранее тестировавший смарт-очки Google Glass на своём заводе в Фримонте, подал патентную заявку на использование технологии дополненной реальности для облегчения труда работников на производстве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.

После неудачи со смарт-очками Google Glass на потребительском рынке компания Google задумалась о переводе продукта в категорию корпоративных устройств. Tesla была одной из тех компаний, кого заинтересовала возможность использования смарт-очков для оказания помощи работникам в различных производственных ситуациях.

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Запатентованная система получила название «Augmented Reality Application for Manufacturing». В патентной заявке описывается система, отображающая данные, соответствующие характеристикам объекта, представляющего интерес, в очках дополненной реальности, которые также могут использоваться работниками в качестве защитных очков.
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 Теги: Tesla, дополненная реальность, производство

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Сегодня, 21:35 » Автор: Едгар Букмирза
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