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Раздел: Технологии  
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Иранские хакеры атаковали чиновников США

Иранские хакеры атаковали чиновников СШАИранские хакеры пытались атаковать арабских ученых-атомщиков.

Иранские хакеры из группы Charming Kitten пытались взломать электронную почту чиновников США, которые следят за соблюдением санкций против Ирана.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

В частности, агентство проанализировало данные британской компании Certfa, которая занимается вопросами кибербезопасности.

Кроме того, в числе атакованных лиц оказались высокопоставленные критики и сторонники ядерной сделки, заключенной между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году. Также иранские хакеры пытались атаковать арабских ученых-атомщиков, иранских гражданских активистов и экспертов из вашингтонской аналитики.

Фредерик Каган выразил мнение, что кибершпионаж со стороны Ирана связан с санкциями, которые ввела администрация Дональда Трампа против Тегерана.

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Напомним, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.
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 Теги: Иранские хакеры, США

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Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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