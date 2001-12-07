Раздел: Технологии
Иранские хакеры атаковали чиновников США
Иранские хакеры пытались атаковать арабских ученых-атомщиков.
Иранские хакеры из группы Charming Kitten пытались взломать электронную почту чиновников США, которые следят за соблюдением санкций против Ирана.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В частности, агентство проанализировало данные британской компании Certfa, которая занимается вопросами кибербезопасности.
Кроме того, в числе атакованных лиц оказались высокопоставленные критики и сторонники ядерной сделки, заключенной между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году. Также иранские хакеры пытались атаковать арабских ученых-атомщиков, иранских гражданских активистов и экспертов из вашингтонской аналитики.
Фредерик Каган выразил мнение, что кибершпионаж со стороны Ирана связан с санкциями, которые ввела администрация Дональда Трампа против Тегерана.
Читайте также: МИД Чехии атаковали российские хакеры
Напомним, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.
Иранские хакеры из группы Charming Kitten пытались взломать электронную почту чиновников США, которые следят за соблюдением санкций против Ирана.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В частности, агентство проанализировало данные британской компании Certfa, которая занимается вопросами кибербезопасности.
Кроме того, в числе атакованных лиц оказались высокопоставленные критики и сторонники ядерной сделки, заключенной между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году. Также иранские хакеры пытались атаковать арабских ученых-атомщиков, иранских гражданских активистов и экспертов из вашингтонской аналитики.
Фредерик Каган выразил мнение, что кибершпионаж со стороны Ирана связан с санкциями, которые ввела администрация Дональда Трампа против Тегерана.
Читайте также: МИД Чехии атаковали российские хакеры
Напомним, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.
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