Раздел: Технологии
Sony переименовывает линейку смартфонов
Sony Xperia 10 получит 6-дюймовый экран с разрешением Full HD +.
В течение последних нескольких недель в сети ходят слухи относительно анонса смартфонов Sony Xperia XA3 и Xperia XA3 Plus. Однако инсайдеры поспешили сообщить, что японская компания планирует переименовать эту линейку смартфонов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Sony Xperia XA3 и Xperia XA3 Plus по данным ресурса 4PDA представят на выставке MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.
Как будут называться новые смартфоны? На этой неделе несколько источников заявили, что в Sony приняли решение о пересмотре наименований грядущих новинок: Xperia XA3 превратится в Xperia 10, а Xperia XA3 Plus – в Xperia 10 Plus.
Главной особенностью новинок станет экран с нетипичным соотношением сторон 21:9 для удобного просмотра фильмов и пролистывания ленты в социальных сетях.
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Sony Xperia 10 получит 6-дюймовый экран с разрешением Full HD +, 3 ГБ ОЗУ и процессор Snapdragon 630. Xperia 10 Plus похвастается увеличенной диагональю дисплея, 4 ГБ оперативной памяти и чипом Snapdragon 660.
В течение последних нескольких недель в сети ходят слухи относительно анонса смартфонов Sony Xperia XA3 и Xperia XA3 Plus. Однако инсайдеры поспешили сообщить, что японская компания планирует переименовать эту линейку смартфонов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Sony Xperia XA3 и Xperia XA3 Plus по данным ресурса 4PDA представят на выставке MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.
Как будут называться новые смартфоны? На этой неделе несколько источников заявили, что в Sony приняли решение о пересмотре наименований грядущих новинок: Xperia XA3 превратится в Xperia 10, а Xperia XA3 Plus – в Xperia 10 Plus.
Главной особенностью новинок станет экран с нетипичным соотношением сторон 21:9 для удобного просмотра фильмов и пролистывания ленты в социальных сетях.
Читайте также: Samsung ликвидирует линейку бюджетных смартфонов
Sony Xperia 10 получит 6-дюймовый экран с разрешением Full HD +, 3 ГБ ОЗУ и процессор Snapdragon 630. Xperia 10 Plus похвастается увеличенной диагональю дисплея, 4 ГБ оперативной памяти и чипом Snapdragon 660.
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