Sony переименовывает линейку смартфонов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В течение последних нескольких недель в сети ходят слухи относительно анонса смартфонов Sony Xperia XA3 и Xperia XA3 Plus. Однако инсайдеры поспешили сообщить, что японская компания планирует переименовать эту линейку смартфонов.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Sony Xperia XA3 и Xperia XA3 Plus по данным ресурса 4PDA представят на выставке MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.Как будут называться новые смартфоны? На этой неделе несколько источников заявили, что в Sony приняли решение о пересмотре наименований грядущих новинок: Xperia XA3 превратится в Xperia 10, а Xperia XA3 Plus – в Xperia 10 Plus.Главной особенностью новинок станет экран с нетипичным соотношением сторон 21:9 для удобного просмотра фильмов и пролистывания ленты в социальных сетях.Sony Xperia 10 получит 6-дюймовый экран с разрешением Full HD +, 3 ГБ ОЗУ и процессор Snapdragon 630. Xperia 10 Plus похвастается увеличенной диагональю дисплея, 4 ГБ оперативной памяти и чипом Snapdragon 660.