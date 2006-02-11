Раздел: Технологии
Пустынные муравьи вдохновили ученых на создание новых роботов
Роботы ориентируются в пространстве без GPS.
Французские ученые создали роботов AntBot, которые способны ориентироваться в пространстве без помощи GPS. Как сообщает NewAtlas, на создание роботов исследователей вдохновили пустынные муравьи-бегунки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Отмечается, что насекомые могут отходить от колонии на расстояние нескольких сотен метров и не теряться. Большинство муравьев находят путь домой по специальной феромонной "дорожке", но в условиях жаркого климата, в котором живут пустынные муравьи, подобный след быстро испаряется. Поэтому муравьи-бегунки ориентируются по-другому. Во-первых, они определяют направление с помощью поляризованного света, а во-вторых, они могут находить путь домой, считая шаги, а также при помощи оптического потока.
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Новые роботы ориентируются схожим образом: их оснастили оптическим компасом, который робот использует для проверки направления на основе поляризованного света, а также оптическим датчиком движения, который позволяет визуально определить, как далеко отошел робот от начальной точки. Подобный подход позволил роботу отходить на расстояние до 14 метров, возвращаясь к базовой точке с точностью до одного сантиметра.
Французские ученые создали роботов AntBot, которые способны ориентироваться в пространстве без помощи GPS. Как сообщает NewAtlas, на создание роботов исследователей вдохновили пустынные муравьи-бегунки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Отмечается, что насекомые могут отходить от колонии на расстояние нескольких сотен метров и не теряться. Большинство муравьев находят путь домой по специальной феромонной "дорожке", но в условиях жаркого климата, в котором живут пустынные муравьи, подобный след быстро испаряется. Поэтому муравьи-бегунки ориентируются по-другому. Во-первых, они определяют направление с помощью поляризованного света, а во-вторых, они могут находить путь домой, считая шаги, а также при помощи оптического потока.
Читайте также: Windows 10 получит крупное обновление
Новые роботы ориентируются схожим образом: их оснастили оптическим компасом, который робот использует для проверки направления на основе поляризованного света, а также оптическим датчиком движения, который позволяет визуально определить, как далеко отошел робот от начальной точки. Подобный подход позволил роботу отходить на расстояние до 14 метров, возвращаясь к базовой точке с точностью до одного сантиметра.
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