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Раздел: Технологии  
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Пустынные муравьи вдохновили ученых на создание новых роботов

Пустынные муравьи вдохновили ученых на создание новых роботовРоботы ориентируются в пространстве без GPS.

Французские ученые создали роботов AntBot, которые способны ориентироваться в пространстве без помощи GPS. Как сообщает NewAtlas, на создание роботов исследователей вдохновили пустынные муравьи-бегунки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Отмечается, что насекомые могут отходить от колонии на расстояние нескольких сотен метров и не теряться. Большинство муравьев находят путь домой по специальной феромонной "дорожке", но в условиях жаркого климата, в котором живут пустынные муравьи, подобный след быстро испаряется. Поэтому муравьи-бегунки ориентируются по-другому. Во-первых, они определяют направление с помощью поляризованного света, а во-вторых, они могут находить путь домой, считая шаги, а также при помощи оптического потока.

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Новые роботы ориентируются схожим образом: их оснастили оптическим компасом, который робот использует для проверки направления на основе поляризованного света, а также оптическим датчиком движения, который позволяет визуально определить, как далеко отошел робот от начальной точки. Подобный подход позволил роботу отходить на расстояние до 14 метров, возвращаясь к базовой точке с точностью до одного сантиметра.

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 Теги: муравьи, роботы, видео

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