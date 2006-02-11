» » Google отказывается от Android
Раздел: Технологии  
0

Google отказывается от Android

Google отказывается от AndroidВремя «зеленого человечка» подходит к концу.

Google рассказала, когда откажется от Android и что придет на замену.

Американская корпорация Google уже десять лет работает над операционной системой Android, постоянно ее улучшая, но похоже, что Android пришел конец, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Как бы не старались разработчики ОС, они признались, что время «зеленого человечка» подходит к концу.

Все дело в том, что устаревшая концепция, на котором построен Android не соответствует требованиям разработчиков приложений.

И Google необходимо как можно скорее найти замену популярному Android, так его время ограничено и закончится оно в 2023 году.

Так, в компании появилась новая платформа, которая называется Fuchsia OS. Об этой ОС известно довольно мало, но ее разработка ведется крайне активно в настоящее время. Известно, что в проект создания Fuchsia OS компания Google с каждым кварталом вкладывает все больше денег, а штат сотрудников, которые работают над ней, постоянно увеличивается.

Читайте также: Xiaomi Mi 9 подтвердил звание самого мощного смартфона

Впрочем, первые гаджеты на борту с новой ОС покажут миру уже в 2021 году, так что ждать осталось недолго.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Google, Android

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:36 » Автор: Богдан Процив
     712
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх