Раздел: Технологии
Google отказывается от Android
Время «зеленого человечка» подходит к концу.
Google рассказала, когда откажется от Android и что придет на замену.
Американская корпорация Google уже десять лет работает над операционной системой Android, постоянно ее улучшая, но похоже, что Android пришел конец, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Как бы не старались разработчики ОС, они признались, что время «зеленого человечка» подходит к концу.
Все дело в том, что устаревшая концепция, на котором построен Android не соответствует требованиям разработчиков приложений.
И Google необходимо как можно скорее найти замену популярному Android, так его время ограничено и закончится оно в 2023 году.
Так, в компании появилась новая платформа, которая называется Fuchsia OS. Об этой ОС известно довольно мало, но ее разработка ведется крайне активно в настоящее время. Известно, что в проект создания Fuchsia OS компания Google с каждым кварталом вкладывает все больше денег, а штат сотрудников, которые работают над ней, постоянно увеличивается.
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Впрочем, первые гаджеты на борту с новой ОС покажут миру уже в 2021 году, так что ждать осталось недолго.
Google рассказала, когда откажется от Android и что придет на замену.
Американская корпорация Google уже десять лет работает над операционной системой Android, постоянно ее улучшая, но похоже, что Android пришел конец, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Как бы не старались разработчики ОС, они признались, что время «зеленого человечка» подходит к концу.
Все дело в том, что устаревшая концепция, на котором построен Android не соответствует требованиям разработчиков приложений.
И Google необходимо как можно скорее найти замену популярному Android, так его время ограничено и закончится оно в 2023 году.
Так, в компании появилась новая платформа, которая называется Fuchsia OS. Об этой ОС известно довольно мало, но ее разработка ведется крайне активно в настоящее время. Известно, что в проект создания Fuchsia OS компания Google с каждым кварталом вкладывает все больше денег, а штат сотрудников, которые работают над ней, постоянно увеличивается.
Читайте также: Xiaomi Mi 9 подтвердил звание самого мощного смартфона
Впрочем, первые гаджеты на борту с новой ОС покажут миру уже в 2021 году, так что ждать осталось недолго.
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