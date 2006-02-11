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Раздел: Технологии  
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Nokia 1 проверили на прочность

Nokia 1 проверили на прочностьМодуль основной камеры Nokia 1 оказался прикрыт поликарбонатной пластиной.

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон неоднократно проверял новые смартфоны на прочность. На этот раз в руки блогера попал смартфон Nokia 1 – самая доступная модель финской компании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, дисплей Nokia 1 показал хорошую устойчивость к царапинам, поддавшись только инструменту высокой твердости, сообщает 4PDA. Повредить закаленное стекло экрана и фронталки канцелярским ножом блогеру не удалось.

Однако модуль основной камеры Nokia 1 оказался прикрыт поликарбонатной пластиной и легко покрылся глубокими царапинами.

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Пластиковые кнопки включения и громкости поддались лезвию ожидаемо легко, как и съемная задняя крышка, которая выполнена из того же материала. Рельефный логотип производителя, сделан из тонкой фольги, достаточно просто отделился от поверхности корпуса.

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 Теги: Nokia 1, прочность

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