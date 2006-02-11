Раздел: Технологии
Nokia 1 проверили на прочность
Модуль основной камеры Nokia 1 оказался прикрыт поликарбонатной пластиной.
Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон неоднократно проверял новые смартфоны на прочность. На этот раз в руки блогера попал смартфон Nokia 1 – самая доступная модель финской компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, дисплей Nokia 1 показал хорошую устойчивость к царапинам, поддавшись только инструменту высокой твердости, сообщает 4PDA. Повредить закаленное стекло экрана и фронталки канцелярским ножом блогеру не удалось.
Однако модуль основной камеры Nokia 1 оказался прикрыт поликарбонатной пластиной и легко покрылся глубокими царапинами.
Читайте также: Новый смартфон от НТС проверили на прочность
Пластиковые кнопки включения и громкости поддались лезвию ожидаемо легко, как и съемная задняя крышка, которая выполнена из того же материала. Рельефный логотип производителя, сделан из тонкой фольги, достаточно просто отделился от поверхности корпуса.
Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон неоднократно проверял новые смартфоны на прочность. На этот раз в руки блогера попал смартфон Nokia 1 – самая доступная модель финской компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, дисплей Nokia 1 показал хорошую устойчивость к царапинам, поддавшись только инструменту высокой твердости, сообщает 4PDA. Повредить закаленное стекло экрана и фронталки канцелярским ножом блогеру не удалось.
Однако модуль основной камеры Nokia 1 оказался прикрыт поликарбонатной пластиной и легко покрылся глубокими царапинами.
Читайте также: Новый смартфон от НТС проверили на прочность
Пластиковые кнопки включения и громкости поддались лезвию ожидаемо легко, как и съемная задняя крышка, которая выполнена из того же материала. Рельефный логотип производителя, сделан из тонкой фольги, достаточно просто отделился от поверхности корпуса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
191
0
Оставьте свой комментарий