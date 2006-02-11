Раздел: Технологии
Рассекречен дизайн флагмана Xiaomi Mi 9
Смартфон оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем.
За последние несколько дней в сеть попало так много информации о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, что его компания-производитель решила самостоятельно раскрыть практически все сведения о будущей новинке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на itechua.
Это позволило узнать технические характеристики получит новый флагман бренда, а также увидеть, как он выглядит на официальных изображениях. Все эти материалы были опубликованы в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo.
Удалось выяснить, что смартфон Xiaomi Mi 9, будучи мобильным устройством премиального уровня, оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 на 1080 пикселей (FHD +), а также восьмиядерных процессоров Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2 84 ГГц. В остальном, телефон может похвастаться 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, разъемом USB Type-C, графикой Adreno 640, тройной основной (48 Мп + 12 Мп + 12 Мп) и 20 Мп фронтальной камерами, а также модулем NFC для работы с платежной системой Google Pay.
Остальное техническое оснащение мобильного устройства включает в себя аккумуляторную батарею емкостью 3500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0+, а также совместимостью с беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт включительно. В корпусе Xiaomi Mi 9 находится слот для установки двух SIM-карт.
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Если говорить о модулях мобильного устройства, то пользователи, кроме NFC, могут рассчитывать на Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, Dual GPS, GLONASS и 4G VoLTE.
За последние несколько дней в сеть попало так много информации о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, что его компания-производитель решила самостоятельно раскрыть практически все сведения о будущей новинке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на itechua.
Это позволило узнать технические характеристики получит новый флагман бренда, а также увидеть, как он выглядит на официальных изображениях. Все эти материалы были опубликованы в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo.
Удалось выяснить, что смартфон Xiaomi Mi 9, будучи мобильным устройством премиального уровня, оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 на 1080 пикселей (FHD +), а также восьмиядерных процессоров Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2 84 ГГц. В остальном, телефон может похвастаться 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, разъемом USB Type-C, графикой Adreno 640, тройной основной (48 Мп + 12 Мп + 12 Мп) и 20 Мп фронтальной камерами, а также модулем NFC для работы с платежной системой Google Pay.
Остальное техническое оснащение мобильного устройства включает в себя аккумуляторную батарею емкостью 3500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0+, а также совместимостью с беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт включительно. В корпусе Xiaomi Mi 9 находится слот для установки двух SIM-карт.
Читайте также: Топовую версию Galaxy S10 Plus проверили в тестах
Если говорить о модулях мобильного устройства, то пользователи, кроме NFC, могут рассчитывать на Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, Dual GPS, GLONASS и 4G VoLTE.
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