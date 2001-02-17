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Раздел: Технологии  
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"Калашников" презентовал самовзрывающийся беспилотник

"Калашников" презентовал самовзрывающийся беспилотникНа IDEX 2019 была представлена выставочная модель.

В Абу-Даби на международной выставке IDEX 2019 российский концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, дрон способен обходить средства ПВО. Он также взрывается, достигнув цели. БПЛА может развивать скорость до 130 км/ч и работать до 30 мин. Максимальная нагрузка дрона - 3 кг, габариты - 1210х950х165 мм.

Сообщается, что на IDEX 2019 была представлена выставочная модель, вдвое меньшая оригинала. Разработчик Zala aero отмечает, что сам беспилотник уже прошел испытания и готов к работе.

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Выставка в ОАЭ открылась 17 февраля, на ней представлены образцы современного вооружения и военной техники.
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 Теги: самовзрывающийся беспилотник, Калашников

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