Раздел: Технологии
Два месяца без подзарядки: французы создали уникальный смартфон
Стоимость новинки пока неизвестна.
Компания Avenir Telecom, которая выпускает смартфоны под брендом Energizer, обещает представить на выставке MWC в Барселоне сразу 26 новых смартфонов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vsviti.
Изюминкой программы станет Energizer Power Max P18K Pop с батареей емкостью 18000 мАч. Теперь производитель рассказал, какие еще особенности, кроме автономности, будут у такого "зверя".
Чем порадуют
Energizer Power Max P18K Pop получит 6, 2-дюймовый Full HD + экран с разрешением 1080 × 2340 пикселей, процессор MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.
Фронтальная камера будет двойной (16 + 2 Мп), да еще и выезжать из корпуса, а основная - тройной (12 + 5 + 2 Мп).
Ну и грех не сказать о аккумуляторе. По словам производителя, одного заряда хватит на 90 часов непрерывных разговоров в режиме прослушивания музыки устройство зможепропрацюваты 100 часов, а в режиме очикуванняпару (вы будете поражены!) Заряда аккумулятора хватит на 50 дней работы.
Габариты устройства 153 × 74,8 × 18 мм. «Из коробки» смартфон получит операционную систему Android 9 Pie.
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Когда ждать
Energizer Power Max P18K Pop привезут на MWC, но в продажу он поступит только в июне. Стоимость пока неизвестна.
Компания Avenir Telecom, которая выпускает смартфоны под брендом Energizer, обещает представить на выставке MWC в Барселоне сразу 26 новых смартфонов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vsviti.
Изюминкой программы станет Energizer Power Max P18K Pop с батареей емкостью 18000 мАч. Теперь производитель рассказал, какие еще особенности, кроме автономности, будут у такого "зверя".
Чем порадуют
Energizer Power Max P18K Pop получит 6, 2-дюймовый Full HD + экран с разрешением 1080 × 2340 пикселей, процессор MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.
Фронтальная камера будет двойной (16 + 2 Мп), да еще и выезжать из корпуса, а основная - тройной (12 + 5 + 2 Мп).
Ну и грех не сказать о аккумуляторе. По словам производителя, одного заряда хватит на 90 часов непрерывных разговоров в режиме прослушивания музыки устройство зможепропрацюваты 100 часов, а в режиме очикуванняпару (вы будете поражены!) Заряда аккумулятора хватит на 50 дней работы.
Габариты устройства 153 × 74,8 × 18 мм. «Из коробки» смартфон получит операционную систему Android 9 Pie.
Читайте также: "Калашников" презентовал самовзрывающийся беспилотник
Когда ждать
Energizer Power Max P18K Pop привезут на MWC, но в продажу он поступит только в июне. Стоимость пока неизвестна.
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