Раздел: Технологии
Характеристики бюджетного Sony Xperia L3 "слили" в Сеть
В Сети появились характеристики и изображения нового смартфона.
В сети появились изображения и информация о характеристиках бюджетного Sony Xperia L3, анонс которого должен состояться на MWC 2019.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.
Поделился этой информацией с широкой аудиторией авторитетный немецкий ресурс WinFuture. Он подтвердил, что новинку должны показать на выставке в Барселоне, а ценник на нее составит 199 евро.
Смартфон должен понравиться поклонникам консервативного и угловатого «сонистайл» дизайна. Впрочем, ориентация на молодежную аудиторию и следование модным трендам просматривается в установке широкоформатного дисплея с соотношением сторон 18:9. Сам экран диагональю 5,7 дюймов и его разрешение HD+ (1440х720 точек). Тут же на передней поверхности находится 8-мегапиксельная фронтальная камера, а на тыльной стороне установили вертикальный блок с двумя камерами, где основная на 13 Мп и имеется датчик на 2 Мп для анализа глубины сцены.
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Какую аппаратную платформу получил Sony Xperia L3, достоверно неизвестно. На уровне предположений - чип MediaTek. Обладает смартфон 3 Гб оперативки, 32 Гб постоянной памяти, аккумулятором емкостью 3000 мАч и как ни странно, но тут установили Android 8.1 Oreo. Имеется порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.
В сети появились изображения и информация о характеристиках бюджетного Sony Xperia L3, анонс которого должен состояться на MWC 2019.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.
Поделился этой информацией с широкой аудиторией авторитетный немецкий ресурс WinFuture. Он подтвердил, что новинку должны показать на выставке в Барселоне, а ценник на нее составит 199 евро.
Смартфон должен понравиться поклонникам консервативного и угловатого «сонистайл» дизайна. Впрочем, ориентация на молодежную аудиторию и следование модным трендам просматривается в установке широкоформатного дисплея с соотношением сторон 18:9. Сам экран диагональю 5,7 дюймов и его разрешение HD+ (1440х720 точек). Тут же на передней поверхности находится 8-мегапиксельная фронтальная камера, а на тыльной стороне установили вертикальный блок с двумя камерами, где основная на 13 Мп и имеется датчик на 2 Мп для анализа глубины сцены.
Читайте также: Иран презентовал подлодку, оснащенную крылатыми ракетами
Какую аппаратную платформу получил Sony Xperia L3, достоверно неизвестно. На уровне предположений - чип MediaTek. Обладает смартфон 3 Гб оперативки, 32 Гб постоянной памяти, аккумулятором емкостью 3000 мАч и как ни странно, но тут установили Android 8.1 Oreo. Имеется порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.
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