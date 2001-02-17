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LG V50 ThinQ засветился на качественных рендерах
Смартфон будет иметь аналогичный вырез в экране под двойную фронтальную камеру.
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал первое фото еще не анонсированного флагмана LG V50 ThinQ. Ожидается, что новинку представят в рамках выставки MWC 2019 и смартфон получит поддержку 5G.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Судя по рендеру, новый LG V50 ThinQ не получит внешних изменений по сравнению с LG V40 ThinQ, который представили полгода назад, сообщает 4PDA.
Также LG V50 ThinQ получит тройную основную камеру. Сканер отпечатков пальцев, вопреки всем трендам, останется на задней панели.
Главные изменения должны коснуться аппаратной части LG V50 ThinQ. По имеющейся информации, смартфон оснастят 6-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Snapdragon 855 с 5G-модемом и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Вероятно, из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
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LG V50 ThinQ представят в рамках выставки MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне. По предварительным данным, новинка получит ценник от 1 165 долларов (около 31 700 гривен) до 1 354 долларов (около 36 800 гривен).
Сначала устройство может выйти эксклюзивно для американского оператора Sprint, но позже должна появиться глобальная версия.
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал первое фото еще не анонсированного флагмана LG V50 ThinQ. Ожидается, что новинку представят в рамках выставки MWC 2019 и смартфон получит поддержку 5G.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Судя по рендеру, новый LG V50 ThinQ не получит внешних изменений по сравнению с LG V40 ThinQ, который представили полгода назад, сообщает 4PDA.
Также LG V50 ThinQ получит тройную основную камеру. Сканер отпечатков пальцев, вопреки всем трендам, останется на задней панели.
Главные изменения должны коснуться аппаратной части LG V50 ThinQ. По имеющейся информации, смартфон оснастят 6-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Snapdragon 855 с 5G-модемом и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Вероятно, из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Читайте также: Sony Xperia XA3 "засветился" на рендерах
LG V50 ThinQ представят в рамках выставки MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне. По предварительным данным, новинка получит ценник от 1 165 долларов (около 31 700 гривен) до 1 354 долларов (около 36 800 гривен).
Сначала устройство может выйти эксклюзивно для американского оператора Sprint, но позже должна появиться глобальная версия.
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