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Раздел: Технологии  
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Xiaomi работает над уникальным смартфоном

Xiaomi работает над уникальным смартфономВ Xiaomi будут изучать спрос на смартфоны с выдвижными камерами.

В прошлом году Vivo представила смартфоны Nex A и Nex S, каждый из которых получил выдвижные фронтальные камеры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

В этом году такая же разработка будет применена в Vivo V15, версии Pro и Oppo F11 Pro.

Как стало известно, смартфон с выдвижной камерой готовит и Xiaomi. Пока что неизвестно, как будет называться модель.

В Xiaomi заявили, что будут изучать спрос на смартфоны с выдвижными камерами.

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И лишь в том случае, если китайская компания увидит в них интерес со стороны пользователей, она представит собственный гаджет.
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 Теги: Xiaomi, смартфон

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Сегодня, 21:48 » Автор: Эдгар Букмирза
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