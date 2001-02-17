Раздел: Технологии
Xiaomi работает над уникальным смартфоном
В Xiaomi будут изучать спрос на смартфоны с выдвижными камерами.
В прошлом году Vivo представила смартфоны Nex A и Nex S, каждый из которых получил выдвижные фронтальные камеры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
В этом году такая же разработка будет применена в Vivo V15, версии Pro и Oppo F11 Pro.
Как стало известно, смартфон с выдвижной камерой готовит и Xiaomi. Пока что неизвестно, как будет называться модель.
В Xiaomi заявили, что будут изучать спрос на смартфоны с выдвижными камерами.
Читайте также: LG работает над уникальным смартфоном
И лишь в том случае, если китайская компания увидит в них интерес со стороны пользователей, она представит собственный гаджет.
В прошлом году Vivo представила смартфоны Nex A и Nex S, каждый из которых получил выдвижные фронтальные камеры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
В этом году такая же разработка будет применена в Vivo V15, версии Pro и Oppo F11 Pro.
Как стало известно, смартфон с выдвижной камерой готовит и Xiaomi. Пока что неизвестно, как будет называться модель.
В Xiaomi заявили, что будут изучать спрос на смартфоны с выдвижными камерами.
Читайте также: LG работает над уникальным смартфоном
И лишь в том случае, если китайская компания увидит в них интерес со стороны пользователей, она представит собственный гаджет.
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