» » В Китае могут создать «умные» тюрьмы
Раздел: Технологии  
0

В Китае могут создать «умные» тюрьмы

В Китае могут создать «умные» тюрьмыВласти планируют снабжать всех заключенных фитнес-трекерами.

Управление исправительной службы Гонконга рассказало о планах организовать «умные» тюрьмы, где наблюдение за заключенными будет частично осуществляться с помощью автоматизированных систем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на yaizakon.com.ua.

«Управление исправительной службы стремится увеличить эффективность режимной деятельности и безопасность исправительных учреждений с помощью инноваций и технологий, что также будет защищать безопасность служащих и лиц, находящихся под стражей», - заявил директор управления Дэнни Ву Йин-Мин.

Власти Гонконга планируют снабжать всех заключенных фитнес-трекерами, которые будут отслеживать их местонахождение и замерять их пульс. Кроме того, будут установлены камеры, которые смогут автоматически распознавать драки, необычное поведение заключенных или их попытки нанести себе вред.

Читайте также: В Китае создали умные часы с проектором

Помимо этого, управление исправительной службы Гонконга тестирует специальных роботов-манипуляторов, которые будут обыскивать кал заключенных, где некоторые нарушители делают тайники с наркотиками. Пока эту процедуру вынуждены производить надзиратели, они используют для этого деревянные палочки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, «умные» тюрьмы

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:32 » Автор: Эдгар Букмирза
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх