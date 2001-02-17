Раздел: Технологии
В Китае могут создать «умные» тюрьмы
Власти планируют снабжать всех заключенных фитнес-трекерами.
Управление исправительной службы Гонконга рассказало о планах организовать «умные» тюрьмы, где наблюдение за заключенными будет частично осуществляться с помощью автоматизированных систем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на yaizakon.com.ua.
«Управление исправительной службы стремится увеличить эффективность режимной деятельности и безопасность исправительных учреждений с помощью инноваций и технологий, что также будет защищать безопасность служащих и лиц, находящихся под стражей», - заявил директор управления Дэнни Ву Йин-Мин.
Власти Гонконга планируют снабжать всех заключенных фитнес-трекерами, которые будут отслеживать их местонахождение и замерять их пульс. Кроме того, будут установлены камеры, которые смогут автоматически распознавать драки, необычное поведение заключенных или их попытки нанести себе вред.
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Помимо этого, управление исправительной службы Гонконга тестирует специальных роботов-манипуляторов, которые будут обыскивать кал заключенных, где некоторые нарушители делают тайники с наркотиками. Пока эту процедуру вынуждены производить надзиратели, они используют для этого деревянные палочки.
Управление исправительной службы Гонконга рассказало о планах организовать «умные» тюрьмы, где наблюдение за заключенными будет частично осуществляться с помощью автоматизированных систем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на yaizakon.com.ua.
«Управление исправительной службы стремится увеличить эффективность режимной деятельности и безопасность исправительных учреждений с помощью инноваций и технологий, что также будет защищать безопасность служащих и лиц, находящихся под стражей», - заявил директор управления Дэнни Ву Йин-Мин.
Власти Гонконга планируют снабжать всех заключенных фитнес-трекерами, которые будут отслеживать их местонахождение и замерять их пульс. Кроме того, будут установлены камеры, которые смогут автоматически распознавать драки, необычное поведение заключенных или их попытки нанести себе вред.
Читайте также: В Китае создали умные часы с проектором
Помимо этого, управление исправительной службы Гонконга тестирует специальных роботов-манипуляторов, которые будут обыскивать кал заключенных, где некоторые нарушители делают тайники с наркотиками. Пока эту процедуру вынуждены производить надзиратели, они используют для этого деревянные палочки.
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