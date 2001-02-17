Раздел: Технологии
Xiaomi анонсировала доступный смартфон
Флагман от китайского производителя представят уже 20 февраля.
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 7 стал настоящим хитом в Китае и компания планирует увеличить его успех. Производитель анонсировал выход смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Pro и поделился некоторыми характеристиками новинки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Дата анонса. Как сообщает iGeekPhone, анонс Xiaomi Redmi Note 7 Pro запланировали после запуска флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, скорее всего на март.
Характеристики. Новинка получит более мощный процессор – Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. В основной камере главным сенсором выступит 48-мегапиксельный Sony IMX586. Также отмечается поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
В сравнении с прямым предшественником, прошлогодним Redmi Note 6 Pro, новая модель должна принести множество улучшений и изменений.
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Цена. Пока ни инсайдеры, ни представители компании не сообщают вероятной цены Redmi Note 7 Pro.
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 7 стал настоящим хитом в Китае и компания планирует увеличить его успех. Производитель анонсировал выход смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Pro и поделился некоторыми характеристиками новинки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Дата анонса. Как сообщает iGeekPhone, анонс Xiaomi Redmi Note 7 Pro запланировали после запуска флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, скорее всего на март.
Характеристики. Новинка получит более мощный процессор – Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. В основной камере главным сенсором выступит 48-мегапиксельный Sony IMX586. Также отмечается поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
В сравнении с прямым предшественником, прошлогодним Redmi Note 6 Pro, новая модель должна принести множество улучшений и изменений.
Читайте также: Новый доступный смартфон Xiaomi E6 получит процессор Snapdragon 625
Цена. Пока ни инсайдеры, ни представители компании не сообщают вероятной цены Redmi Note 7 Pro.
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