» » Xiaomi анонсировала доступный смартфон
Раздел: Технологии  
0

Xiaomi анонсировала доступный смартфон

Xiaomi анонсировала доступный смартфонФлагман от китайского производителя представят уже 20 февраля.

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 7 стал настоящим хитом в Китае и компания планирует увеличить его успех. Производитель анонсировал выход смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Pro и поделился некоторыми характеристиками новинки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Дата анонса. Как сообщает iGeekPhone, анонс Xiaomi Redmi Note 7 Pro запланировали после запуска флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, скорее всего на март.

Характеристики. Новинка получит более мощный процессор – Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. В основной камере главным сенсором выступит 48-мегапиксельный Sony IMX586. Также отмечается поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

В сравнении с прямым предшественником, прошлогодним Redmi Note 6 Pro, новая модель должна принести множество улучшений и изменений.

Читайте также: Новый доступный смартфон Xiaomi E6 получит процессор Snapdragon 625

Цена. Пока ни инсайдеры, ни представители компании не сообщают вероятной цены Redmi Note 7 Pro.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi, смартфон

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:26 » Автор: Эдгар Букмирза
     71
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх