Раздел: Технологии
Boat представил свои беспроводные наушники
Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 45 мач.
Индийский производитель Boat представил свои беспроводные наушники Airdopes 211. Новинка оснащена сенсорными кнопками для регулировки уровня громкости и воспроизведения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Gizchina сообщает, что наушники воспроизводят звук в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Новинка обладает защитой от воды и пыли с уровнем защиты IPX4. То есть это означает, что капли воды наушникам не страшны, но они не являются полностью водонепроницаемыми.
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Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 45 мач – этого достаточно для 2,5 часов прослушивания музыки. Футляр для хранения и зарядки оснащен аккумулятором емкостью 450 мач.
Индийский производитель Boat представил свои беспроводные наушники Airdopes 211. Новинка оснащена сенсорными кнопками для регулировки уровня громкости и воспроизведения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Gizchina сообщает, что наушники воспроизводят звук в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Новинка обладает защитой от воды и пыли с уровнем защиты IPX4. То есть это означает, что капли воды наушникам не страшны, но они не являются полностью водонепроницаемыми.
Читайте также: Louis Vuitton представил беспроводные наушники
Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 45 мач – этого достаточно для 2,5 часов прослушивания музыки. Футляр для хранения и зарядки оснащен аккумулятором емкостью 450 мач.
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