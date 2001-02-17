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Раздел: Технологии  
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Boat представил свои беспроводные наушники

Boat представил свои беспроводные наушники Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 45 мач.

Индийский производитель Boat представил свои беспроводные наушники Airdopes 211. Новинка оснащена сенсорными кнопками для регулировки уровня громкости и воспроизведения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Gizchina сообщает, что наушники воспроизводят звук в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Новинка обладает защитой от воды и пыли с уровнем защиты IPX4. То есть это означает, что капли воды наушникам не страшны, но они не являются полностью водонепроницаемыми.

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Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 45 мач – этого достаточно для 2,5 часов прослушивания музыки. Футляр для хранения и зарядки оснащен аккумулятором емкостью 450 мач.
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 Теги: Boat, беспроводные наушники

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