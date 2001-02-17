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Xiaomi планирует выпускать больше смартфонов с подэкранным сканером
Средний класс от Xiaomi унаследует функционал флагманских моделей.
Менеджер по продукции Xiaomi говорит, что в этом году больше телефонов среднего класса получат встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев.
Таким образом, средний класс от Xiaomi унаследует функционал флагманских моделей Mi 8 Pro и Mi 8 Explorer Edition, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Информация поступила от менеджера по продукции Xiaomi, Вана Тенга Томаса, который сообщил в своем посте на Weibo, что их цель на 2019 год - представить функцию "Отпечаток пальца в дисплее" для большего количества моделей среднего класса.
Нет информации о том, какой из будущих телефонов среднего класса Xiaomi получит такой сканер. Redmi 7 Pro, который ожидается в ближайшее время, имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели. Среди устройств, которые могут получить подобный сканер: Mi MAX 4, Mi 9 SE, Mi 9 Lite (если они есть в разработке) и, возможно, даже преемник Mi 6X.
Ван Тенг Томас также рассказал, почему Mi MIX 3, выпущенный еще в ноябре, не имеет сканера отпечатков пальцев, в то время как у Honor Magic 2, который также является телефоном-слайдером, он есть. По словам Томаса, причина кроется в различиях дизайна и структуры слайдера в обоих телефонах. Он сказал, что предоставит подробное объяснение на следующей неделе.
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Добавим, Mi 9, который представят в среду, 20 февраля, будет поставляться со сканером отпечатков пальцев нового поколения, который на 25% быстрее, чем последнее поколение. Он также имеет большую площадь сканирования и оптимизирован для работы при низкой температуре.
Менеджер по продукции Xiaomi говорит, что в этом году больше телефонов среднего класса получат встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев.
Таким образом, средний класс от Xiaomi унаследует функционал флагманских моделей Mi 8 Pro и Mi 8 Explorer Edition, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Информация поступила от менеджера по продукции Xiaomi, Вана Тенга Томаса, который сообщил в своем посте на Weibo, что их цель на 2019 год - представить функцию "Отпечаток пальца в дисплее" для большего количества моделей среднего класса.
Нет информации о том, какой из будущих телефонов среднего класса Xiaomi получит такой сканер. Redmi 7 Pro, который ожидается в ближайшее время, имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели. Среди устройств, которые могут получить подобный сканер: Mi MAX 4, Mi 9 SE, Mi 9 Lite (если они есть в разработке) и, возможно, даже преемник Mi 6X.
Ван Тенг Томас также рассказал, почему Mi MIX 3, выпущенный еще в ноябре, не имеет сканера отпечатков пальцев, в то время как у Honor Magic 2, который также является телефоном-слайдером, он есть. По словам Томаса, причина кроется в различиях дизайна и структуры слайдера в обоих телефонах. Он сказал, что предоставит подробное объяснение на следующей неделе.
Читайте также: Huawei объявила дату презентации смартфона Huawei P30
Добавим, Mi 9, который представят в среду, 20 февраля, будет поставляться со сканером отпечатков пальцев нового поколения, который на 25% быстрее, чем последнее поколение. Он также имеет большую площадь сканирования и оптимизирован для работы при низкой температуре.
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