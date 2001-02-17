Раздел: Технологии
На телеканале показали рекламу Samsung Galaxy S10
Ролик транслировали одним из популярных телеканалов в Норвегии.
На норвежском телевизионном канале TV 2 случайно показали рекламу флагманских смартфонов Galaxy S10 и S10+. Ролик позднее "слили" в Сеть, где он разошелся по разным каналам и страницам, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Предположительной причиной того, что ролик убрали из эфира, является недовольство компании-производителя. Однако не исключено, что Samsung сама санкционировала утечку.
Читайте также: Появился первый снимок нового смартфона OnePlus
В ролике, в частности, показали дисплей Infinity 0, ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев, тройную камеру, беспроводную зарядку и наушники Galaxy Buds.
На норвежском телевизионном канале TV 2 случайно показали рекламу флагманских смартфонов Galaxy S10 и S10+. Ролик позднее "слили" в Сеть, где он разошелся по разным каналам и страницам, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Предположительной причиной того, что ролик убрали из эфира, является недовольство компании-производителя. Однако не исключено, что Samsung сама санкционировала утечку.
Читайте также: Появился первый снимок нового смартфона OnePlus
В ролике, в частности, показали дисплей Infinity 0, ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев, тройную камеру, беспроводную зарядку и наушники Galaxy Buds.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
148
0
Оставьте свой комментарий