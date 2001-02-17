» » На телеканале показали рекламу Samsung Galaxy S10
Раздел: Технологии  
0

На телеканале показали рекламу Samsung Galaxy S10

На телеканале показали рекламу Samsung Galaxy S10Ролик транслировали одним из популярных телеканалов в Норвегии.

На норвежском телевизионном канале TV 2 случайно показали рекламу флагманских смартфонов Galaxy S10 и S10+. Ролик позднее "слили" в Сеть, где он разошелся по разным каналам и страницам, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Предположительной причиной того, что ролик убрали из эфира, является недовольство компании-производителя. Однако не исключено, что Samsung сама санкционировала утечку.

Читайте также: Появился первый снимок нового смартфона OnePlus

В ролике, в частности, показали дисплей Infinity 0, ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев, тройную камеру, беспроводную зарядку и наушники Galaxy Buds.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung, Galaxy S10, видео

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:10 » Автор: Богдан Процив
     148
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх