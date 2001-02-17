Раздел: Технологии
Apple представит обновленный MacBook Pro
Также в продажу поступят 13-дюймовые ноутбуки с 32 ГБ оперативной памяти.
Известный аналитик Минг-Чи Куо, который известен своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился новой порцией предсказаний относительно продукции Apple. По его словам, купертиновцы представят в 2019 году 16-дюймовый MacBook Pro в новом дизайне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает 9to5mac, это самая большая версия ноутбуков Apple с момента прекращения продаж 17-дюймового MacBook Pro в 2012 году.
Минг-Чи Куо сообщил, что также в продажу поступят 13-дюймовые ноутбуки с 32 ГБ оперативной памяти. Отметим, ранее такая роскошь была доступна только 15-дюймовым MacBook Pro.
Ранее Apple выпускала профессиональные мониторы для дизайнеров. И вот теперь, компания решила вернуться в этот сегмент. Ожидается 31,6-дюймовый 6K-монитор с подсветкой.
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Еще одна новинка для "профи" – следующий Mac Pro с легко обновляемыми компонентами.
Известный аналитик Минг-Чи Куо, который известен своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился новой порцией предсказаний относительно продукции Apple. По его словам, купертиновцы представят в 2019 году 16-дюймовый MacBook Pro в новом дизайне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает 9to5mac, это самая большая версия ноутбуков Apple с момента прекращения продаж 17-дюймового MacBook Pro в 2012 году.
Минг-Чи Куо сообщил, что также в продажу поступят 13-дюймовые ноутбуки с 32 ГБ оперативной памяти. Отметим, ранее такая роскошь была доступна только 15-дюймовым MacBook Pro.
Ранее Apple выпускала профессиональные мониторы для дизайнеров. И вот теперь, компания решила вернуться в этот сегмент. Ожидается 31,6-дюймовый 6K-монитор с подсветкой.
Читайте также: Apple представит бюджетный MacBook
Еще одна новинка для "профи" – следующий Mac Pro с легко обновляемыми компонентами.
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