Раздел: Технологии
Ikea сделала лодки для очистки рек
Лодка получила название Good Ship IKEA.
Компания Ikea разработала лодку на дистанционном управлении, предназначенную для очистки рек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pop mech.
Как отмечается, она была смоделирована на основе игрушки для ванной SMÅKRYP, но при этом обладает большим функционалом.
Она использует особую технологию, которая позволяет собирать до 20 килограммов мусора: с учетом этого можно предположить, что небольшая группа таких лодок могла бы поддерживать реку в относительно чистом состоянии. При дистанционном управлении, как сообщается, оператор получает «вид от первого лица» - благодаря установленной на лодке камере.
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Как сообщает портал Engadget, лодки Good Ship IKEA на данный момент используются в районе Дептфорд-крик (место впадения Рейвенсборна в Темзу) в юго-восточной части Лондона; отмечается, что Ikea - в рамках образовательной инициативы - предоставляет людям возможность поуправлять лодками.
По завершении этого компания планирует пожертвовать лодки экологической благотворительной организации Hubbub.
Компания Ikea разработала лодку на дистанционном управлении, предназначенную для очистки рек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pop mech.
Как отмечается, она была смоделирована на основе игрушки для ванной SMÅKRYP, но при этом обладает большим функционалом.
Она использует особую технологию, которая позволяет собирать до 20 килограммов мусора: с учетом этого можно предположить, что небольшая группа таких лодок могла бы поддерживать реку в относительно чистом состоянии. При дистанционном управлении, как сообщается, оператор получает «вид от первого лица» - благодаря установленной на лодке камере.
Читайте также: IKEA придет в Украину в 2019 году, - Порошенко
Как сообщает портал Engadget, лодки Good Ship IKEA на данный момент используются в районе Дептфорд-крик (место впадения Рейвенсборна в Темзу) в юго-восточной части Лондона; отмечается, что Ikea - в рамках образовательной инициативы - предоставляет людям возможность поуправлять лодками.
По завершении этого компания планирует пожертвовать лодки экологической благотворительной организации Hubbub.
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