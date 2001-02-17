Раздел: Технологии
Apple разрабатывает уникальный Apple Watch
Apple Watch изогнутый дисплей будет охватывать весь циферблат.
Спасибо мировому патентному ведомству, которое приоткрывает завесу тайны над планами Apple. Стало известно, что на этой неделе компания получила патент на новые умные часы с гибким дисплеем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Патент был назван «Дисплейный модуль и системные приложения» и опубликован вчера Всемирной организацией интеллектуальной собственности на сайте.
По задумке разработчиков, в новых Apple Watch изогнутый дисплей будет охватывать весь циферблат и ремешок часов, превращая его в одну большую поверхность OLED или MicroLED, которую можно будет использовать для отображения дополнительной информации.
В последние годы интерес к гибким дисплеям возрос, поскольку они предлагают ряд преимуществ по сравнению со стеклянными экранами, в том числе повышенную долговечность, меньший вес и более тонкие размеры.
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Напомним, что Apple приобрела компанию, специализирующуюся на технологии microLED в 2014 году. Однако, нет никаких гарантий того, что новые Apple Watch появятся на прилавках магазинов в ближайшее время. По крайней мере, Apple это не анонсировала.
Спасибо мировому патентному ведомству, которое приоткрывает завесу тайны над планами Apple. Стало известно, что на этой неделе компания получила патент на новые умные часы с гибким дисплеем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Патент был назван «Дисплейный модуль и системные приложения» и опубликован вчера Всемирной организацией интеллектуальной собственности на сайте.
По задумке разработчиков, в новых Apple Watch изогнутый дисплей будет охватывать весь циферблат и ремешок часов, превращая его в одну большую поверхность OLED или MicroLED, которую можно будет использовать для отображения дополнительной информации.
В последние годы интерес к гибким дисплеям возрос, поскольку они предлагают ряд преимуществ по сравнению со стеклянными экранами, в том числе повышенную долговечность, меньший вес и более тонкие размеры.
Читайте также: Apple разрабатывает систему бесконтактного управления для iPhone
Напомним, что Apple приобрела компанию, специализирующуюся на технологии microLED в 2014 году. Однако, нет никаких гарантий того, что новые Apple Watch появятся на прилавках магазинов в ближайшее время. По крайней мере, Apple это не анонсировала.
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