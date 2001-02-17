» » Официально представлен новый флагман Xiaomi
Раздел: Технологии  
0

Официально представлен новый флагман Xiaomi

Официально представлен новый флагман XiaomiСмартфон получил каплевидный вырез под фронтальную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.

Компания Xiaomi представила свой топовый смартфон Xiaomi Mi9 с экраном, занимающим 90,7 процентов площади передней панели. Гаджет имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры и флагманские характеристики. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Базируется устройство на мощнейшем Android-процессоре последнего поколения Snapdragon 855.

Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,4 дюйма. При этом экран защищен стеклом Gorilla Glass 6.

Сканер отпечатков пальцев у гаджета экранный, и работает на 25 процентов быстрее, нежели у предшественника.

Камера у смартфона тройная (48 + 12 + 16 МП). Поддерживается съемка 960 кадров в секунду.

Объем оперативной памяти у гаджета - от 6, 8 до 12 ГБ, а встроенной - от 128 до 512 ГБ.

Читайте также: Пользователи начали получать видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Стоимость новинки будет стартовать от 445 долларов.

Официально представлен новый флагман Xiaomi
Официально представлен новый флагман Xiaomi
Официально представлен новый флагман Xiaomi

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi, Mi 9, видео

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:59 » Автор: Богдан Процив
     216
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх