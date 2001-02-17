Раздел: Технологии
Официально представлен новый флагман Xiaomi
Смартфон получил каплевидный вырез под фронтальную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Компания Xiaomi представила свой топовый смартфон Xiaomi Mi9 с экраном, занимающим 90,7 процентов площади передней панели. Гаджет имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры и флагманские характеристики. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Базируется устройство на мощнейшем Android-процессоре последнего поколения Snapdragon 855.
Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,4 дюйма. При этом экран защищен стеклом Gorilla Glass 6.
Сканер отпечатков пальцев у гаджета экранный, и работает на 25 процентов быстрее, нежели у предшественника.
Камера у смартфона тройная (48 + 12 + 16 МП). Поддерживается съемка 960 кадров в секунду.
Объем оперативной памяти у гаджета - от 6, 8 до 12 ГБ, а встроенной - от 128 до 512 ГБ.
Читайте также: Пользователи начали получать видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
Стоимость новинки будет стартовать от 445 долларов.
Компания Xiaomi представила свой топовый смартфон Xiaomi Mi9 с экраном, занимающим 90,7 процентов площади передней панели. Гаджет имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры и флагманские характеристики. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Базируется устройство на мощнейшем Android-процессоре последнего поколения Snapdragon 855.
Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,4 дюйма. При этом экран защищен стеклом Gorilla Glass 6.
Сканер отпечатков пальцев у гаджета экранный, и работает на 25 процентов быстрее, нежели у предшественника.
Камера у смартфона тройная (48 + 12 + 16 МП). Поддерживается съемка 960 кадров в секунду.
Объем оперативной памяти у гаджета - от 6, 8 до 12 ГБ, а встроенной - от 128 до 512 ГБ.
Читайте также: Пользователи начали получать видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
Стоимость новинки будет стартовать от 445 долларов.
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