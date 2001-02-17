Раздел: Технологии
Представлен смартфон Vivo V15 Pro с выдвижной камерой
Vivo V15 Pro поступит в продажу в синем и красном цветах по цене от $407.
Компания Vivo презентовала в Индии новый смартфон V15 Pro. Одной из его ключевых особенностей стал практически безрамочный экран без вырезов и отверстий - фронтальная камера на выдвижном механизме спрятана внутри корпуса. Другой фишкой новинки стала тройная основная камера с разрешением 48 Мп и сверхширокоульным объективом. Кроме того, аппарат оснастили подэкранными сканером отпечатков пальцев и ёмким аккумулятором, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
91,64% лицевой панели занял 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19,5:9. Толщина верхней рамки составляет 2,2 мм, боковых - всего 1,5 мм, нижняя несколько шире остальных. В экран встроен сканер отпечатков пальцев со временем срабатывания 0,37 секунды. Поддерживается и разблокировка при помощи функции распознавания лица по 1024 точкам, занимающая порядка 0,55 секунды.
Чтобы добиться максимальной безрамочности, производитель сделал фронтальную камеру выдвижной из корпуса. Она автоматически поднимается при разблокировке по лицу или при запуске приложения камеры. При этом датчик освещёности спрятан непосредственно под экраном.
На тыльной стороне расположилась тройная камера с основным сенсором на 48 Мп со светосильной оптикой f/1.8. Второй модуль на 5 Мп используется для сканирования глубины резкости, а третий с разрешением 8 Мп имеет угол обзора 120 градусов.
Vivo V15 Pro построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 675 с поддержкой специального игрового режима Dual Turbo для повышения производительности. Аккумулятор на 3700 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки Dual-Engine. Работает новинка под управлением фирменной прошивки Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie.
Технические характеристики Vivo V15 Pro:
-Дисплей: 6,39", Full HD + (2340х1080), 19,5:9, Super AMOLED
-Процессор: восьмиядерный, Snapdragon 675, 11-нм, графика Adreno 612
-Оперативная память: 6/8 ГБ
-Накопитель: 128 ГБ, поддержка карт microSD до 256 ГБ
-Основная камера: тройная, 48 Мп (f/1.8) + 5 Мп (сканирование глубины резкости) + 8 Мп (угол обзора 120 градусов)
-Фронтальная камера: выдвижная, 32 Мп
-Интерфейсы: USB Type-C, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (двухдиапазонный), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС
-Аккумулятор: 3700 мАч, быстрая зарядка Dual-Engine
-Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, сканирование лица
-ОС: Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie
-SIM-карты: две, nano
-Габариты: 157,25 x 74,71 x 8,21 мм
-Вес: 185 г
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Vivo V15 Pro поступит в продажу в синем и красном цветах по цене от $407.
Компания Vivo презентовала в Индии новый смартфон V15 Pro. Одной из его ключевых особенностей стал практически безрамочный экран без вырезов и отверстий - фронтальная камера на выдвижном механизме спрятана внутри корпуса. Другой фишкой новинки стала тройная основная камера с разрешением 48 Мп и сверхширокоульным объективом. Кроме того, аппарат оснастили подэкранными сканером отпечатков пальцев и ёмким аккумулятором, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
91,64% лицевой панели занял 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19,5:9. Толщина верхней рамки составляет 2,2 мм, боковых - всего 1,5 мм, нижняя несколько шире остальных. В экран встроен сканер отпечатков пальцев со временем срабатывания 0,37 секунды. Поддерживается и разблокировка при помощи функции распознавания лица по 1024 точкам, занимающая порядка 0,55 секунды.
Чтобы добиться максимальной безрамочности, производитель сделал фронтальную камеру выдвижной из корпуса. Она автоматически поднимается при разблокировке по лицу или при запуске приложения камеры. При этом датчик освещёности спрятан непосредственно под экраном.
На тыльной стороне расположилась тройная камера с основным сенсором на 48 Мп со светосильной оптикой f/1.8. Второй модуль на 5 Мп используется для сканирования глубины резкости, а третий с разрешением 8 Мп имеет угол обзора 120 градусов.
Vivo V15 Pro построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 675 с поддержкой специального игрового режима Dual Turbo для повышения производительности. Аккумулятор на 3700 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки Dual-Engine. Работает новинка под управлением фирменной прошивки Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie.
Технические характеристики Vivo V15 Pro:
-Дисплей: 6,39", Full HD + (2340х1080), 19,5:9, Super AMOLED
-Процессор: восьмиядерный, Snapdragon 675, 11-нм, графика Adreno 612
-Оперативная память: 6/8 ГБ
-Накопитель: 128 ГБ, поддержка карт microSD до 256 ГБ
-Основная камера: тройная, 48 Мп (f/1.8) + 5 Мп (сканирование глубины резкости) + 8 Мп (угол обзора 120 градусов)
-Фронтальная камера: выдвижная, 32 Мп
-Интерфейсы: USB Type-C, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (двухдиапазонный), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС
-Аккумулятор: 3700 мАч, быстрая зарядка Dual-Engine
-Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, сканирование лица
-ОС: Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie
-SIM-карты: две, nano
-Габариты: 157,25 x 74,71 x 8,21 мм
-Вес: 185 г
Читайте также: Официально представлен новый флагман Xiaomi
Vivo V15 Pro поступит в продажу в синем и красном цветах по цене от $407.
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