Раздел: Технологии
Xiaomi представила флагманский смартфон с тремя камерами
Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm.
Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Стоимость модели составит от 450 до 600 долларов. Изначально она будет доступна только в Китае, но позднее попадет и в другие страны.
Mi 9 будет доступен в версиях с 6 или 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 256 гигабайт.
Помимо фронтальной камеры, модель имеет еще три - с разрешением в 48, 12 и 16 мегапикселей.
Смартфон получит самую быструю зарядку - аккумулятор можно будет полностью зарядить за 40 минут. Также в комплекте идет беспроводное зарядное устройство, способное зарядить гаджет за час.
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Вместе с Mi 9 также показали и удешевленную версию модели - Mi 9 SE, сообщает портал ixbt.com. Его тоже оснастят тройной камерой, но сам смартфон будет ощутимо меньше флагмана. Он получит 6 гигабайт "оперативки" и 64/128 гигабайт флеш-памяти. У бюджетной версии не будет беспроводной зарядки.
Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Стоимость модели составит от 450 до 600 долларов. Изначально она будет доступна только в Китае, но позднее попадет и в другие страны.
Mi 9 будет доступен в версиях с 6 или 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 256 гигабайт.
Помимо фронтальной камеры, модель имеет еще три - с разрешением в 48, 12 и 16 мегапикселей.
Смартфон получит самую быструю зарядку - аккумулятор можно будет полностью зарядить за 40 минут. Также в комплекте идет беспроводное зарядное устройство, способное зарядить гаджет за час.
Читайте также: Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон
Вместе с Mi 9 также показали и удешевленную версию модели - Mi 9 SE, сообщает портал ixbt.com. Его тоже оснастят тройной камерой, но сам смартфон будет ощутимо меньше флагмана. Он получит 6 гигабайт "оперативки" и 64/128 гигабайт флеш-памяти. У бюджетной версии не будет беспроводной зарядки.
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