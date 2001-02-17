Раздел: Технологии
Razer увольняет сотрудников: названа причина
Разработчики доводят до ума обновление для смартфона Razer Phone 2.
Компания Razer объявила о закрытии своего магазина Razer Game Store. Теперь стало известно, что производитель игровой продукции уволил разработчиков с мобильного подразделения, занимающегося выпуском смартфона Razer Phone.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По данным источников, разработчики доводят до ума обновление для смартфона Razer Phone 2, а будущее третье поколение Razer Phone отменили.
Потом сама Razer уточнила, что она не отказывалась от Razer Phone 3. А увольнения коснулись только 30 человек или 2% всего персонала, в том числе и нескольких из мобильного подразделения.
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В рамках реорганизации также были осуществлены некоторые переводы работников с мобильного подразделения на новые проекты. Также компания подчеркнула, что смартфон Razer Phone 2 останется в продаже и будет поддерживаться.
Компания Razer объявила о закрытии своего магазина Razer Game Store. Теперь стало известно, что производитель игровой продукции уволил разработчиков с мобильного подразделения, занимающегося выпуском смартфона Razer Phone.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По данным источников, разработчики доводят до ума обновление для смартфона Razer Phone 2, а будущее третье поколение Razer Phone отменили.
Потом сама Razer уточнила, что она не отказывалась от Razer Phone 3. А увольнения коснулись только 30 человек или 2% всего персонала, в том числе и нескольких из мобильного подразделения.
Читайте также: Google уволил 48 сотрудников: названа причина
В рамках реорганизации также были осуществлены некоторые переводы работников с мобильного подразделения на новые проекты. Также компания подчеркнула, что смартфон Razer Phone 2 останется в продаже и будет поддерживаться.
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