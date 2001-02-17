Раздел: Технологии
Samsung Galaxy Fold представили официально
Пользователь легко может перевести информацию из маленького экрана на раскладной большой.
Компания Samsung официально представила свой первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Новинку уже показывали в рамках конференции Samsung W2019, однако тогда это был лишь прототип.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Этот гибкий смартфон стал первым девайсом, который компания представила во время выставки Samsung Galaxy Unpacked 2019.
Мы в очередной раз убедились, что выглядит он революционно. В сложенном виде он напоминает обычный смартфон. Диагональ экрана составляет 4,6 дюйма. Но когда его разложить, то получаем полноценный планшет х диагональю 7,3 дюйма.
Еще одно преимущество этого девайса – его мультизадачность. Одновременно на большом экране могут быть открыты сразу 3 окна. Поэтому можно просматривать видео и в то же время переписываться в чате.
Объем оперативной памяти рекордный сейчас для рынка – 12 ГБ. В целом устройство имеет 6 модулей камеры – по три на каждом экране. Их разрешение и другие характеристики на презентации не уточнили.
Читайте также: Samsung Galaxy S10+ показал скромные результаты в бенчмарке
Еще одна уникальная фишка Galaxy Fold – его батарея. Инженеры объединили сразу два аккумулятора, которые складываются в одну батарею. Ее емкость составляет 4300 мАч.
Компания Samsung официально представила свой первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Новинку уже показывали в рамках конференции Samsung W2019, однако тогда это был лишь прототип.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Этот гибкий смартфон стал первым девайсом, который компания представила во время выставки Samsung Galaxy Unpacked 2019.
Мы в очередной раз убедились, что выглядит он революционно. В сложенном виде он напоминает обычный смартфон. Диагональ экрана составляет 4,6 дюйма. Но когда его разложить, то получаем полноценный планшет х диагональю 7,3 дюйма.
Еще одно преимущество этого девайса – его мультизадачность. Одновременно на большом экране могут быть открыты сразу 3 окна. Поэтому можно просматривать видео и в то же время переписываться в чате.
Объем оперативной памяти рекордный сейчас для рынка – 12 ГБ. В целом устройство имеет 6 модулей камеры – по три на каждом экране. Их разрешение и другие характеристики на презентации не уточнили.
Читайте также: Samsung Galaxy S10+ показал скромные результаты в бенчмарке
Еще одна уникальная фишка Galaxy Fold – его батарея. Инженеры объединили сразу два аккумулятора, которые складываются в одну батарею. Ее емкость составляет 4300 мАч.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий