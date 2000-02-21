Раздел: Технологии
Apple заморозила некоторые проекты: названа причина
Apple продолжает набирать штат для работы над голосовым помощником Siri.
Apple приступила к реорганизации кадрового и руководящего состава с переориентацией на сервисы, узнал The Wall Street Journal.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hitechnews.biz.
В частности, те 200 сотрудников, занятые в работе над автопилотируемыми системами, на самом деле не были уволены, а просто перешли в новый проект, сосредоточенный на развитии цифровых служб компании.
Его предполагаемым главой станет Эдди Кью, уже имеющий статус старшего вице-президента по вопросам разработки программного обеспечения.
Кадровые перестановки, которые в настоящий момент происходят в Apple, имеют для компании чрезвычайно важное значение, уточняют собеседники The Wall Street Journal. Поговаривают, что в Купертино даже решили пожертвовать рядом других проектов, уделив приоритетное внимание развитию сервисов. При этом в большей степени компанию интересует именно платформа для дистрибуции видеоконтента, которая должна стать не столько стриминговой площадкой, сколько агрегатором кабельных каналов.
Siri
Кроме того, Apple продолжает набирать штат для работы над голосовым помощником Siri. Это не менее важно, поскольку при прямом сравнении с конкурентами решение купертиновцев на сегодняшний день является одним из наименее интеллектуальных и полезных, предлагая пользователю только минимально возможный набор действий и не самый высокий уровень точности при восприятии и обработке голосовых команд.
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Зачем нужны iPod Touch и iPad mini
Увлечение Apple сервисами, которое она демонстрирует в данный момент, в конечном итоге может привести к полному изменению направления деятельности самой компании. Его результаты мы можем увидеть уже в обозримом будущем. Нарастив доходы от предоставления диджитал-услуг, Apple может начать отказываться от некоторых аппаратных продуктов, которые на данный момент являются своего рода трамплином для взлета, обеспечивая максимально полный охват целевой аудитории. Например, новые iPod Touch и iPad mini, которые предположительно выйдут на рынок только для снижения порога входа в экосистему компании.
Apple приступила к реорганизации кадрового и руководящего состава с переориентацией на сервисы, узнал The Wall Street Journal.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hitechnews.biz.
В частности, те 200 сотрудников, занятые в работе над автопилотируемыми системами, на самом деле не были уволены, а просто перешли в новый проект, сосредоточенный на развитии цифровых служб компании.
Его предполагаемым главой станет Эдди Кью, уже имеющий статус старшего вице-президента по вопросам разработки программного обеспечения.
Кадровые перестановки, которые в настоящий момент происходят в Apple, имеют для компании чрезвычайно важное значение, уточняют собеседники The Wall Street Journal. Поговаривают, что в Купертино даже решили пожертвовать рядом других проектов, уделив приоритетное внимание развитию сервисов. При этом в большей степени компанию интересует именно платформа для дистрибуции видеоконтента, которая должна стать не столько стриминговой площадкой, сколько агрегатором кабельных каналов.
Siri
Кроме того, Apple продолжает набирать штат для работы над голосовым помощником Siri. Это не менее важно, поскольку при прямом сравнении с конкурентами решение купертиновцев на сегодняшний день является одним из наименее интеллектуальных и полезных, предлагая пользователю только минимально возможный набор действий и не самый высокий уровень точности при восприятии и обработке голосовых команд.
Читайте также: Razer увольняет сотрудников: названа причина
Зачем нужны iPod Touch и iPad mini
Увлечение Apple сервисами, которое она демонстрирует в данный момент, в конечном итоге может привести к полному изменению направления деятельности самой компании. Его результаты мы можем увидеть уже в обозримом будущем. Нарастив доходы от предоставления диджитал-услуг, Apple может начать отказываться от некоторых аппаратных продуктов, которые на данный момент являются своего рода трамплином для взлета, обеспечивая максимально полный охват целевой аудитории. Например, новые iPod Touch и iPad mini, которые предположительно выйдут на рынок только для снижения порога входа в экосистему компании.
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