Раздел: Технологии
Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked
В Европе наушники начнут продаваться 29 марта по цене от 149 евро.
Компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой показала беспроводные наушники, которые получили название Galaxy Buds. Как сообщает The Verge, наушники дешевле, чем AirPods от главного конкурента Samsung, и поддерживают технологию беспроводной зарядки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Galaxy Buds могут проработать на одном заряде до шести часов в режиме прослушивания музыки. Для того, чтобы подключить наушники к устройству, достаточно просто открыть крышку чехла, в котором они хранятся. Форма наушников напоминает небольшие сферы.
Продажи устройства стартуют в США 8 марта по цене от 129,99 долларов.
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На презентации Samsung также представила свои флагманские смартфоны Galaxy S10 и S10 Plus. Смартфоны оснащены безрамочными OLED-дисплеями диагональю 6,1 и 6,4 дюйма соответственно. Сканер отпечатков пальцев, с помощью которого пользователи могут защитить свои данные, встроен непосредственно в дисплей устройства.
Компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой показала беспроводные наушники, которые получили название Galaxy Buds. Как сообщает The Verge, наушники дешевле, чем AirPods от главного конкурента Samsung, и поддерживают технологию беспроводной зарядки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Galaxy Buds могут проработать на одном заряде до шести часов в режиме прослушивания музыки. Для того, чтобы подключить наушники к устройству, достаточно просто открыть крышку чехла, в котором они хранятся. Форма наушников напоминает небольшие сферы.
Продажи устройства стартуют в США 8 марта по цене от 129,99 долларов.
Читайте также: Samsung провела для украинского рынка презентацию Galaxy S8 и S8+
На презентации Samsung также представила свои флагманские смартфоны Galaxy S10 и S10 Plus. Смартфоны оснащены безрамочными OLED-дисплеями диагональю 6,1 и 6,4 дюйма соответственно. Сканер отпечатков пальцев, с помощью которого пользователи могут защитить свои данные, встроен непосредственно в дисплей устройства.
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