Раздел: Технологии
Опубликован новый снимок флагманского смартфона OnePlus 7
Фронтальная камера будет спрятана в корпусе устройства.
Китайский инсайдер Steven_Sbw опубликовал новую фотографию, на которой запечатлен смартфон OnePlus 7.
Судя по снимку, фронтальная камера будет спрятана в корпусе устройства, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
При активации камеры она будет выдвигаться при помощи специального механизма. Подобный механизм использовался у других китайских производителей смартфонов, Oppo и Vivo, принадлежащие тому же конгломерату, что и OnePlus.
Как подчеркивают журналисты, этот аппарат очень похож на OnePlus 6T. Такое сходство заставляет усомниться в правдивости снимка. Возможно, на снимке просто заретушировали каплевидный вырез.
По слухам, OnePlus 7 получит экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 855 от Qualcomm, 6/8/10 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 4 150 мАч, быструю зарядку, порт USB Type-C и классический мини-джек.
По всей видимости, OnePlus 7 не будет поддерживать сети пятого поколения, а значит останется без 5G-модема Snapdragon X50. По крайней мере, несколько недель назад глава компании заявил, что для выпуска 5G-смартфонов будет запущена отдельная линейка.
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Подробности об устройстве могут появиться на следующей неделе в ходе Mobile World Congress 2019.
Китайский инсайдер Steven_Sbw опубликовал новую фотографию, на которой запечатлен смартфон OnePlus 7.
Судя по снимку, фронтальная камера будет спрятана в корпусе устройства, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
При активации камеры она будет выдвигаться при помощи специального механизма. Подобный механизм использовался у других китайских производителей смартфонов, Oppo и Vivo, принадлежащие тому же конгломерату, что и OnePlus.
Как подчеркивают журналисты, этот аппарат очень похож на OnePlus 6T. Такое сходство заставляет усомниться в правдивости снимка. Возможно, на снимке просто заретушировали каплевидный вырез.
По слухам, OnePlus 7 получит экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 855 от Qualcomm, 6/8/10 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 4 150 мАч, быструю зарядку, порт USB Type-C и классический мини-джек.
По всей видимости, OnePlus 7 не будет поддерживать сети пятого поколения, а значит останется без 5G-модема Snapdragon X50. По крайней мере, несколько недель назад глава компании заявил, что для выпуска 5G-смартфонов будет запущена отдельная линейка.
Читайте также: Новый смартфон Nokia показали на фото
Подробности об устройстве могут появиться на следующей неделе в ходе Mobile World Congress 2019.
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