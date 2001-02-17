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Раздел: Технологии  
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Опубликован новый снимок флагманского смартфона OnePlus 7

Опубликован новый снимок флагманского смартфона OnePlus 7Фронтальная камера будет спрятана в корпусе устройства.

Китайский инсайдер Steven_Sbw опубликовал новую фотографию, на которой запечатлен смартфон OnePlus 7.

Судя по снимку, фронтальная камера будет спрятана в корпусе устройства, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

При активации камеры она будет выдвигаться при помощи специального механизма. Подобный механизм использовался у других китайских производителей смартфонов, Oppo и Vivo, принадлежащие тому же конгломерату, что и OnePlus.

Как подчеркивают журналисты, этот аппарат очень похож на OnePlus 6T. Такое сходство заставляет усомниться в правдивости снимка. Возможно, на снимке просто заретушировали каплевидный вырез.

По слухам, OnePlus 7 получит экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 855 от Qualcomm, 6/8/10 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 4 150 мАч, быструю зарядку, порт USB Type-C и классический мини-джек.

По всей видимости, OnePlus 7 не будет поддерживать сети пятого поколения, а значит останется без 5G-модема Snapdragon X50. По крайней мере, несколько недель назад глава компании заявил, что для выпуска 5G-смартфонов будет запущена отдельная линейка.

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Подробности об устройстве могут появиться на следующей неделе в ходе Mobile World Congress 2019.

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 Теги: OnePlus 7

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