Раздел: Технологии
YouTube попал в грандиозный скандал: названа причина
Мужчина обратился в сервис с соответствующими жалобами.
Раскрыт хитрый алгоритм, который использовали извращенцы на популярном видеохостинге YouTube.
Скандальное открытие сделал американский блогер Мэтт Уотсон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
На своем канале блогер показал, насколько легко добраться до «пикантного» контента с главной страницы сайта. Более того, как только пользователь попадает в эту «лазейку», боковая секция рекомендаций YouTube заполняется схожими видео.
При этом видео отнюдь не являются порнографическими. Большинство из них, судя по всему, загружаются на сайт самими детьми или их родителями в совершенно невинных целях и даже монетизируются. На некоторых видео, к примеру, дети занимаются гимнастикой.
Однако в комментариях педофилы специально оставляют таймкоды на те моменты, где можно увидеть детей частично обнаженными или в «непристойных» позах. Причем по некоторым комментариям становится понятно, что ролики просматриваются именно с такими намерениями.
Мэтт Уотсон отметил, что алгоритм YouTube позволяет педофилам почти открыто общаться и находить новые контакты.
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Он обратился в сервис с соответствующими жалобами. Сначала там не обратили на них внимания, но позже заявили, что принимают «определенные меры». В том числе, они удалили часть аккаунтов и каналов, а также отключили нарушающие правила комментарии.
«Рекламный бюджет, потраченный на демонстрацию рекламы под видео с детьми, за 60 дней составил 8 тысяч долларов. Мы собираемся возместить деньги рекламодателям», - сообщили в YouTube.
Раскрыт хитрый алгоритм, который использовали извращенцы на популярном видеохостинге YouTube.
Скандальное открытие сделал американский блогер Мэтт Уотсон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
На своем канале блогер показал, насколько легко добраться до «пикантного» контента с главной страницы сайта. Более того, как только пользователь попадает в эту «лазейку», боковая секция рекомендаций YouTube заполняется схожими видео.
При этом видео отнюдь не являются порнографическими. Большинство из них, судя по всему, загружаются на сайт самими детьми или их родителями в совершенно невинных целях и даже монетизируются. На некоторых видео, к примеру, дети занимаются гимнастикой.
Однако в комментариях педофилы специально оставляют таймкоды на те моменты, где можно увидеть детей частично обнаженными или в «непристойных» позах. Причем по некоторым комментариям становится понятно, что ролики просматриваются именно с такими намерениями.
Мэтт Уотсон отметил, что алгоритм YouTube позволяет педофилам почти открыто общаться и находить новые контакты.
Читайте также: Крушение самолета в Иране: названа предварительная причина
Он обратился в сервис с соответствующими жалобами. Сначала там не обратили на них внимания, но позже заявили, что принимают «определенные меры». В том числе, они удалили часть аккаунтов и каналов, а также отключили нарушающие правила комментарии.
«Рекламный бюджет, потраченный на демонстрацию рекламы под видео с детьми, за 60 дней составил 8 тысяч долларов. Мы собираемся возместить деньги рекламодателям», - сообщили в YouTube.
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