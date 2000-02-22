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Названы основные характеристики смартфона Redmi 7
В Сети появились новые подробности о бюджетном смартфоне Redmi 7.
Новинка засветилась в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) под обозначениями M1810F6LG и M1810F6LH. Первые три символа указывают на год разработки смартфона, что целиком и полностью соотносится с Redmi 7, работы над которым начались еще в прошлом году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Итак, по данным FCC, габариты Redmi 7 составляют 157 x 76 мм. Для сравнения, габариты Redmi 6 – 147,5 x 71,5 мм. Очевидно, новинка предложит экран побольше того, что имеется у Redmi 6 (его диагональ, напомним, составляет 5,45 дюйма). Судя по диагонали корпуса, можно предположить, что диагональ экрана Redmi 7 будет находиться у отметки 6,2 дюйма. Разрешение тоже может повыситься с HD+ до Full HD+.
У Redmi 7 предусмотрено три варианта памяти: 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, 3 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ. Также в конфигурации адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth, приемник GPS/ГЛОНАСС, модем LTE и приемник FM. О версии ОС ничего не говорится, но по умолчанию смартфон предложит интерфейс MIUI 10.
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А теперь, пожалуй, самое интересное: почему-то на схематическом изображении модели основная камера представлена только одним объективом, в то время как у Redmi 6 она представлена двумя объективами и двумя датчиками разрешением 12 и 5 Мп. По примеру смартфонов Pixel и iPhone мы знаем, что и одна камера может делать очень приличные фото, но Redmi 7 модель бюджетная, так что в ней для эффектов боке дешевле использовать схему со сдвоенной камерой и недорогими датчиками. Что в итоге предложит товарный образец Redmi 7 – пока вопрос.
Новинка засветилась в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) под обозначениями M1810F6LG и M1810F6LH. Первые три символа указывают на год разработки смартфона, что целиком и полностью соотносится с Redmi 7, работы над которым начались еще в прошлом году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Итак, по данным FCC, габариты Redmi 7 составляют 157 x 76 мм. Для сравнения, габариты Redmi 6 – 147,5 x 71,5 мм. Очевидно, новинка предложит экран побольше того, что имеется у Redmi 6 (его диагональ, напомним, составляет 5,45 дюйма). Судя по диагонали корпуса, можно предположить, что диагональ экрана Redmi 7 будет находиться у отметки 6,2 дюйма. Разрешение тоже может повыситься с HD+ до Full HD+.
У Redmi 7 предусмотрено три варианта памяти: 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, 3 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ. Также в конфигурации адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth, приемник GPS/ГЛОНАСС, модем LTE и приемник FM. О версии ОС ничего не говорится, но по умолчанию смартфон предложит интерфейс MIUI 10.
Читайте также: Названы основные характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro
А теперь, пожалуй, самое интересное: почему-то на схематическом изображении модели основная камера представлена только одним объективом, в то время как у Redmi 6 она представлена двумя объективами и двумя датчиками разрешением 12 и 5 Мп. По примеру смартфонов Pixel и iPhone мы знаем, что и одна камера может делать очень приличные фото, но Redmi 7 модель бюджетная, так что в ней для эффектов боке дешевле использовать схему со сдвоенной камерой и недорогими датчиками. Что в итоге предложит товарный образец Redmi 7 – пока вопрос.
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