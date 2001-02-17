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Раздел: Технологии  
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В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy A50, A30 и A10

В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy A50, A30 и A10Все смартфоны будут представлены 28 февраля этого года.

Известный инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal), часто публикующий достоверную информацию о новинках из индустрии смартфонов, выложил на своей страничке в Twitter официальное изображение смартфонов Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Фотография не очень высокого качества, однако она позволяет рассмотреть детали: все смартфоны получили экраны с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и единственной заметной рамкой только под дисплеем.

Кроме того, модели будут легко отличимые по количеству модулей в основной камере. Младшая модель под названием Galaxy A10 получила одинарную камеру, смартфону Galaxy A30 досталась сдвоенная камера. И только Samsung Galaxy A50 будет оснащен тройной основной камерой. Кроме того, мы знаем, что у Samsung Galaxy A50 будет версия с поддержкой 5G.

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Все смартфоны будут представлены 28 февраля этого года.


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 Теги: Samsung, смартфон

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