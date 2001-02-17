Раздел: Технологии
Первую партию Xiaomi Mi 9 раскупили за минуты
Стоимость устройства, напомним, стартует от $446 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
В рамках мероприятия 20 февраля компания Xiaomi представила три смартфона линейки Xiaomi Mi 9.
Сразу же после анонса китайский производитель открыл предварительные заказы на Xiaomi Mi 9. Для оформления заявки на приобретение требовалось заплатить $15, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Желающих купить Xiaomi Mi 9 оказалось настолько много, что всю подготовленную партию раскупили за минуты. Размер партии не озвучен. Стоимость устройства, напомним, стартует от $446 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
Xiaomi Mi 9, к слову, оборудован топовой однокристальной платформой Snapdragon 855, тройной 48-Мп основной камерой, поддержкой беспроводной зарядки и так далее.
Читайте также: Специалисты подвергли камеру Galaxy S10 Plus серии испытаний
Розничные продажи Xiaomi Mi 9 будут запущены в Китае 26 февраля.
В рамках мероприятия 20 февраля компания Xiaomi представила три смартфона линейки Xiaomi Mi 9.
Сразу же после анонса китайский производитель открыл предварительные заказы на Xiaomi Mi 9. Для оформления заявки на приобретение требовалось заплатить $15, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Желающих купить Xiaomi Mi 9 оказалось настолько много, что всю подготовленную партию раскупили за минуты. Размер партии не озвучен. Стоимость устройства, напомним, стартует от $446 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
Xiaomi Mi 9, к слову, оборудован топовой однокристальной платформой Snapdragon 855, тройной 48-Мп основной камерой, поддержкой беспроводной зарядки и так далее.
Читайте также: Специалисты подвергли камеру Galaxy S10 Plus серии испытаний
Розничные продажи Xiaomi Mi 9 будут запущены в Китае 26 февраля.
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